Paula Echevarría y Miguel Torres comparten una tradición navideña que no a todo el mudo convence

La Navidad ya está aquí y cada uno se va sumergiendo en las tradiciones que nos dejan estas fechas tan especiales. Este 2020 se habla mucho de cómo van a ser las celebraciones y esperamos que reine el sentido común, pero también, que sigan vivas algunas de las cosas típicas de estas fiestas.

Una de esas prácticas habituales en estos días tiene que ver con la moda. ¿Eres de los que aprueban los jerséis navideños o de los que ponen el grito en el cielo cuando le regalan uno? En muchas comedias románticas de navidad salen a relucir estas prendas como regalo para Nochebuena y siempre con cierto aire irónico.

Jerséis navideños, ¿sí o no?

Mientras que unos no pueden ni verlos, otros son apasionadas de esta demostración de espíritu navideño. Los escaparates llevan semanas mostrando sus sugerencias para este año y hay una pareja que no ha podido resistirse.

Paula Echevarría, una influencer que marca tendencia, se ha puesto el suyo. Y su chico, Miguel Torres, le ha seguido los pasos y se ha puesto el mismo. Y parece que la parejita ha querido hacerse su foto navideña de esta guisa, con diadema también navideña.

Está claro que ellos son del team Papá Noel porque es lo que reflejan sus estilismos. Y no pueden sonreir más, no solo por estar en Navidad sino porque van a vivirlas embarazados. No hay más que ver como el ex futbolista pone la mano en la barriguita de su chica que se nota que va creciendo.

Sin duda, una estampa de pura felicidad que ha despertado la envidia de más de uno. Miguel no ha podido compartir unos emojis más descriptivos: “@pau_eche 😍👨‍👩‍👦❤️”.