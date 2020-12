Aluvión de críticas a la Baby Shower de Paula Echevarría: “A ver si saben contar”

Paula Echevarría está viviendo un precioso momento personal. La actriz anunció el pasado mes de septiembre que estaba esperando a su primer hijo en común junto a su pareja Miguel Torres.

Esta misma semana, cuando solo quedan dos meses para que la artista dé la bienvenida a su peque, ha organizado una baby shower. Para todos aquellos y aquellas que a estas alturas no sepan lo que es esto, se trata de una fiesta o reunión que se celebra con motivo de la llegada de un miembro de la familia. En estas celebraciones, tus amigos y amigas te regalan cosas para el peque.

Pero este 2020 no entiende de celebraciones y, aunque se aun momento muy bonito, esta fiesta no ha sido vista con buenos ojos por lo seguidores y seguidoras de la actriz. ¿La razón? Se ha visto envuelta en una polémica.

La propia Paula ha compartido una historia donde se puede leer: “Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Gracias Junta por un día maravilloso”. Además, la celeb especificaba que no han podido estar todos sus amigos y amigas debido a al coronavirus.

De hecho, algunos rostros conocidos como Macarena Gómez, Carolina Herrera o Marta Hazas no han podido estar de forma presencial en la celebración.

A pesar de eso, los seguidores y seguidoras de la actriz se han dado cuenta de que la quedada no ha cumplido las normas de seguridad. De hecho, unas fotografías que ha compartido su amiga Eliza Arcaya en su cuenta de Instagram, han sembrado la polémica. ¿La razón? Aparecen más de seis personas sin mascarilla en un espacio cerrado.

Aunque no pudieron ir todos los amigos y amigas de la pareja, parece que no cumplieron las medidas que hay que llevar a cabo para respetar las normas de seguridad y que recomiendan las autoridades. De este modo, se puede ver en una de las fotos de Eliza que componen el álbum con todo el menú que había más de 9 personas no convivientes en el evento. Estos son solo algunos de los comentarios que ha generado:

“¿Reuniones de 6? ¿Mascarilla? Antes de compartirlo a ver si saben contar”

“Lo de segur la ley de las 6 personas no lo lleváis bien, no?”

“Llevo sin ver a mis padres por PRECAUCIÓN desde Agosto. Les privo de ver a sus nietos y viceversa. Las NORMAS están para cumplirlas y más siendo personas famosas”