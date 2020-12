Asraf hace llorar a Isa Pantoja al decir que fue adoptada por María del Monte

Asraf Beno saldrá en breve de La casa fuerte y se dará cuenta de que este reality para lo único que le ha servido es para dar una imagen de sí mismo bastante mala. Cada vez son más las críticas hacia el prometido de Isa Pantoja que no hace más que meter la pata, sobre todo, en los temas referentes a la familia de su chica.

Después de haber declarado que le parecía una “familia de mierda”, ahora ha vuelto a tocar un tema delicado para la madre de su chica: La relación con María del Monte. Una relación que ha generado muchos debates e insinuaciones y que él ha avivado con uno de sus comentarios dentro de la casa.

Esta semana la prueba del programa les proponía aprender datos biográficos de sus parejas. En ese repaso a las biografías, Asraf hizo un repaso sobre el de su chica de una manera poca afortunada que acabó con Isa llorando en la cocina.

Bombazo sobre la adopción

“Naciste en Perú. Te adoptaron María del Monte e Isabel Pantoja", soltaba el concursante para completo asombro de Isa. “No. Estás yendo por mal camino y me estás intentado joder", respondía ella con un tono de enfado evidente, “no quiero seguir hablando del tema”. Momento en el que se levantó y salió.

¿Qué te ha parecido que Asraf cuente delante de cámaras que Isa Pantoja fue adoptada por María del Monte? https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte18 pic.twitter.com/2sByyzjcsS — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 15, 2020

Su chico salió corriendo detrás de ella con la intención de disculparse. “Eso no lo voy a decir”, le aseguraba a Isa. “No quiero hacer ya eso, paso”, contestaba ella ya entre lágrimas y consciente de lo que ese comentario podría generar fuera de la casa.

“No lo sabía, puedo equivocarme, ¿no?”, se defendía Asraf. Pero Isa le cortaba y reprendía: “Te lo juro, con todo lo que has dicho en un momento…además, yo no te he contado eso porque no lo sé, así que no te lo he podido contar”.

Después entraron en una discusión sobre si esa metedura había sido intencionada o no. “Parecía que lo habías dicho aposta”, le encaraba ella. Asraf no hacía más que pedirle perdón. Pero en plató no se creyeron sus disculpas.

¿Crees que Asraf ha contado adrede la adopción de Isa Pantoja?



🔄 Sí

❤️ Nohttps://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte18 pic.twitter.com/wxn9UuOAHM — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 15, 2020

Reacciones en plató

“A Asraf no le da para inventarse eso. Sabe que es un tema que a Isabel Pantoja le puede molestar. Se lo habrá contado Isa y quiere tener protagonismo como sea. Ha ido a dar el espectáculo", aseguraba Rafa Mora, uno de los colaboradores más cercanos a la familia.

Su compañera de reality, Cristini tampoco salió en su defensa: “Es un tema demasiado delicado, está vendiendo a su pareja". Y allí estaba Isabel Rábago para zanjar el tema: "La que adopta a Isa P es Isabel Pantoja. Punto. A partir de ahí, el grado de amistad con las personas que hubiera querido, es otro tema”.

Parece que el marroquí se está ganando puntos para no volver a entrar en Cantora.