Efrén Reyero e Isa Pantoja tienen su cara a cara para aclarar lo del beso

Desde que María Jesús Ruiz dijo en el plató de La casa fuerte que había sido testigo de un trío entre Isa Pantoja, Efrén Reyero y Kiko Jiménez, el tema ha dado mucho de sí tanto dentro como fuera de la casa. Las versiones que se han dado han sido muy variadas y contradictorias y al final, quedaba la duda de si había habido beso o no.

En Código secreto, Efrén e Isa han tenido la oportunidad de hablar el tema e intentar aclarar lo que sucedió realmente aquella noche de hace un año y medio. “En primer lugar quiero pedirte perdón porque te tengas que ver en esta tesitura y no te creas que estoy orgulloso de lo que voy a hacer. Cuando salí de la casa, aquí se había liado la monumental con la noche de la fiesta”, comenzó diciendo Efrén.

Isa no es muy de exteriorizar sus emociones, pero está claro que se quedó sorprendida con la revelación. “Ha habido varias personas que se han inventado calumnias tremendas. Desde que ha habido terceras personas metidas por medio aquella noche que estuvimos de fiesta a personas que se han hecho hasta un poli diciendo que tú habías dormido con ellos dando a entender que habías tenido relaciones”, continuó para contextualizar el tema.

Versión 1 del beso

Luego le tocó el turno de explicar su postura. “A mí me preguntaron y conté mi verdad, la que tú y yo sabemos. De hecho, cuando estuvimos hablando esa noche por whatsapp que te mandé las fotos… Yo soy tú y hablo con Asraf o no, di lo que tengas que decir o no, pero yo quiero zanjar el tema esta noche”, dio vueltas antes de explicar lo que él había contado.

“Lo único que he contado es que estuvimos en la discoteca, que me pediste que te acompañara al baño porque no podías abrirte la cremallera del mono que llevabas. Yo te acompañé. En ese momento entre que estábamos de risas, de juegos toda la noche, te bajé la cremallera, te distes la vuelta, nos dimos un beso y en ese momento entró María Jesús Ruiz, nos quedamos parados, yo me fui y tú te quedaste en el baño y después tuvimos esa noche de cachondeo”, contó antes de que Sandra Barneda interrumpiera para centrarse en el tema del beso.

Versión 2 del beso

“Fue una tontería, una gilipollez”, matizó Efrén. Y entonces llegó la respuesta de Isa: “Me cuadra todo lo que está contando. Con Efrén siempre he tenido un trato super bueno. Es verdad que fuimos al baño, la foto esa, yo estaba super mal, eso sí, lo del beso no lo recuerdo así, vale, pero no le voy a decir tampoco que está mintiendo. No lo recuerdo bien”.

Ante estas palabras Efrén no pudo más que darle las gracias a Isa porque entendió que le estaba dando la razón. Algo que por lo visto no era del todo así porque Isa le corrigió: “No te estoy diciendo que digas la verdad, no lo sé, tú me estás diciendo una cosa que yo no me acuerdo. Tú me has contado varias cosas, lo de la foto es verdad, yo la he visto”. Pero acabó diciendo que “para mí eso no pasó si quieres que te diga la verdad”.

Así que, seguimos con las dudas. Ahora queda ver la segunda parte, la reacción de Asraf a todo esto que, teniendo en cuenta el interrogatorio al que sometió a su chica respecto al tema, no lo va a dejar estar.