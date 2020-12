La tradición navideña de Violeta Mangriñán que ha disparado los termómetros en Instagram: “Vaya cuerpazo”

Violeta Mangriñán se ha puesto como objetivo que tengamos una muy feliz navidad. Para ello ha cumplido con una tradición anual muy extendida, la lencería roja, que en su caso ha disparado los termómetros en Instagram.

"Let’s celebrate XMAS!❤️ Hay tradiciones que no pueden faltar en navidad y una de ellas es mi conjuntito rojo para acabar este año tan atípico! Este es de @tezenisofficial y no me puede gustar más! Vosotros también sois de los mios? #tezenisxmas ad" escribía acompañando el texto con un sensual posado y un vídeo en primer plano de su espectacular figura.

Los comentarios de muchos de sus seguidores en esa red social van en la misma dirección y resaltando la espectacularidad del resultado tanto fotográfico como audiovisual. "Estas hecha un paibonnnn! ❤️", "Hermosaaaaa😍😍😍", "Que cuerpazo madre mía 😍😍😍", "Wow! , ¡estás espectacular! 😍😍" o "Vaya cuerpazo" son algunos de los comentarios de sus fans.

Hasta Omar Montes le ha dejado un mensaje de celebración y admiración por su espectacular estado físico aunque siempre hay quien se fija en otros detalles: "Ahí no hay suelo radiante, levanta que te congelas 🥺" le escribió un instagramer.

La lencería masculina y femenina de color rojo vuelve a estar de moda para estas navidades y Violeta Mangriñán ya ha dado el pistoletazo de salida con este brillante modelo para publicitar la firma de moda. Y de paso disparar los termómetros de medio planeta.