Among us entretendrá las navidades de los jugadores de Nintendo Switch

Among us ya está disponible para Nintendo Switch. Así lo confirmaba la compañía japonesa durante una de sus tradicionales presentaciones online de juegos independientes en el que el título más disfrutado del 2020 fue confirmado para su consola híbrida (portátil y doméstica).

Apenas 5 euros separan a los jugadores de la consola de Nintendo de poder pasar unas navidades muy entretenidos en el espacio descubriendo quiénes son los traidores. Porque Among Us es un juego de fiesta local y en línea para compartir entre 4 y 10 jugadores en el que el trabajo en equipo y la traición son esenciales. Y todo esto, ¡en el espacio!

En las reuniones de menos de 10 personas que se permitirán estas navidades o haciéndolo online, el éxito de nuestra aventura espacial dependerá de encontrar al impostor que puede acabar con todos los demás. Sabotaje, caos, asesinatos... Todo vale para anular la misiones del resto de jugadores.

Innersloth, un estudio con apenas 3 fundadores en su personal, ha generado casi 100 millones de descargas y 150 millones de dólares sólo en el último mes gracias a la viralidad. Twitchers, youtubers, influencers... las redes sociales están llenas de memes de Among us.

Hay que precisar que los jugadores de Nintendo Switch podrán compartir partida con los usuarios de PC y dispositivos móviles gracias al juego cruzado por lo que no hará falta que todos nuestros amigos o familiares tengan una Switch. Among us también estará disponible en Xbox Game Pass.

Una de las grandes sorpresas del año va a cerrar 2020 por todo lo alto gracias a su desembarco en nuevas plataformas y a sus dos galardones en The Game Awards 2020.