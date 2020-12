Billie Eilish desvela la razón por la que duerme en la cama con sus padres

Billie Eilish es una de las artistas más brillantes de las nuevas generaciones. Su mente guarda verdaderos tesoros musicales que aún no han visto la luz, y su discografía se ha convertido en uno de los mayores descubrimientos de la industria en la última década. Pero no todo lo que reluce es oro.

La cantante se enfrenta a los monstruos que albergan en su cabeza. Así es como ella los define en su nuevo documental The World's a little blurry, que se estrenará el 26 de febrero en Apple TV+.

En el avance que ha compartido con sus fans en Youtube podemos ver cómo Billie descansa sobre la cama de sus padres, momento en el que aprovecha para desvelar uno de sus secretos. "Ésta es la cama de mis padres y duermo aquí porque tengo miedo de los monstruos de mi habitación", confiesa ante la cámara. Hemos de recordar que la artista desveló que se inspira en sus pesadillas para componer.

Una confesión que no ha sorprendido a sus fans y a todo el que conozca mínimamente la vida de nuestra protagonista, pues es evidente que su familia es su principal apoyo personal y profesional. De hecho, este nuevo proyecto tratará de estoy y de cómo su entorno más cercano ha vivido (y sigue haciéndolo) el ascenso a la fama de la pequeña Billie.

La solista abrirá las puertas de su casa, literalmente, para mostrarnos su lado más personal. La pieza estará protagonizada por diversas entrevistas que nos desvelarán también algunos de los momentos más destacados de la vida de Eilish. Su hermano Finneas, por supuesto, también hará su aparición.

Esta proyecto es de Apple Original Films en asociación con Interscope Films, The Darkroom, this Machine and Lighthouse Management and Media.