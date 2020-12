Billie Eilish abre la puerta de su casa y de su familia en el adelanto de su documental

Billie Eilish ha estrenado en su canal oficial en Youtube el primer adelanto de su película documental. Y como tráiler, la artista y AppleTV han decidido ir a lo más emotivo. ¿Cómo le cambia la vida a una persona y a una familia que de la noche a la mañana convive con la mayor estrella internacional de los últimos tiempos y que apenas cuenta con 17 años?

La solista estadounidense abre las puertas de su casa y las de su familia en estos primeros 200 segundos de su película documental The World's a little blurry. Una obra que por lo que parece estará repleto de entrevistas no solo con la propia intérprete comentando algunos de los momentos más espectaculares de su carrera musical, sino también esos momentos familiares y testimonios de sus más allegados que permitirán conocer un poco más a la estrella mundial.

No faltarán, por lo visto en este tráiler, imágenes de la Billie Eilish más inocente. La pequeña que jugaba a intentar ser un icono de la música y del espectáculo sin llegar a sospechar que un día sus sueños se convertirían en realidad.

Su nombre está indisolublemente asociado al éxito y eso se traduce, habitualmente, en ingentes cantidades. Cifras multimillonarias que no son del todo claras ni confirmadas pero que suelen estar en el disparadero asociado al nombre de la artista. Su fama le ha traído aparejado no sólo el dominio de las listas mundiales sino la oportunidad de expandir su marca y lo está aprovechando.

Billie Eilish estrenará el próximo mes de febrero de 2021 su primera película documental. The world's a little blurry es el nombre de su nuevo proyecto conjunto con Apple TV. Un nuevo paso en la relación entre el gigante de las comunicaciones y la solista que se selló en diciembre del pasado año por más de 25 millones de dólares. Y el resultado ya lo estamos empezando a conocer permitiéndonos ver una Billie Eilish desconocida, juguetona pero también muy consciente de la influencia que es capaz de generar entre su público.

The world's a little blurry ha sido dirigido por R.J. Cutler bajo la producción de Interscope Films, Darkroom, This Machine y Lighthouse Management and Media. De momento no parece claro que vaya a adentrarse en el proceso de grabación de su segundo disco de estudio sino que se centrará en todo lo que ha sucedido hasta ese momento.