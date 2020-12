Manuela, la hija de Alejandro Sanz, publica la primera foto de su novio en Instagram

Parece que el amor invade la vida de Alejandro Sanz y no sólo lo decimos por Rachel Valdés, su novia de la que no duda en confirmar que está profundamente enamorado. Lo ha demostrado en más de una ocasión y ya lleva, incluso, tatuada su mirada.

Pero no, no vamos ahora a hablar de él sino de su hija Manuela. Con la mayoría de edad decidió estar presente en las redes sociales y empezar a compartir algunas parcelas de su vida. En las últimas horas ha decidido dar la oportunidad a sus seguidores de lanzarle preguntas en sus stories y está claro que no le cuesta responder a todo tipo de cuestiones.

Felizmente enamorada

Uno de sus seguidores más directos le preguntaba si estaba soltera y lejos de dar rodeos ha contestado. Eso sí, no con palabras sino con una fotografía suya junto a un chico. Al lado, un corazón rojo y un smile sonriente que dejaba claro que la respuesta era un ‘no’ rotundo.

Es la primera vez que Manuela publica una foto con su chico en Instagram. Otra cosa es en VSCO donde podemos ver varias desde el verano de 2018. El chico en cuestión tiene la misma edad que ella, es mexicano y, como ha desvelado Hola!, se llama Axel Ángulo. Y las fotos que hay de ellos nos permiten ver que tienen un estilo de vestir similar que les hace ir muy conjuntados.

Lo que no sabemos es qué tipo de relación mantienen ahora que ella se ha venido a vivir a Madrid con su madre. Con la distancia y las restricciones que hay por la pandemia, todo apunta a que podrían seguir con su relación a distancia.

Respondiendo preguntas

No es lo único de lo que ha hablado la joven. En esa rueda de preguntas también ha hablado de la exposición mediática. “A veces es difícil leer ciertos comentarios (porque sí se leen, aunque no lo crean), incluso antes de abrir mi cuenta, opinando sobre mi persona. Me cuesta creer que la gente crea que te conoce con tan solo ver una foto tuya. Yo sé que esto lo dice todo el mundo, pero, de verdad, hay tantas cosas negativas en este mundo que deberíamos de ser todos más positivos, apoyar al prójimo. Las opiniones son válidas, pero el juzgar a los demás no lo es, ya que nadie conoce realmente la historia de los demás, por más 'figura pública' que sea", reflexionaba sobre el hecho de ser conocida.

Tampoco ha dudado en hablar de lo que ha sacado de cada uno de sus progenitores: "De mi papá tengo casi todo el físico y también siento que tengo su determinación y su sensibilidad. El amor al arte. De mi mamá, a veces me encuentran parecidos físicos, pero me parece que de ella tengo el gusto por la moda y la honestidad".