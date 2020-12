Eva González tiene algo que decir sobre el regalo navideño de Laura Pausini a Alejandro Sanz

Estamos en época de regalos. En Navidad es cuando más intercambio de presentes hay a lo largo de todo el año y aunque en este 2020, la crisis sanitaria y económica, lo va a hacer más complicado, no va a faltar ese espíritu de compartir.

Otra cosa es que muchos de esos regalos que se reciben por estas fechas no siempre son de nuestro agrado. ¿Cuántas veces has puesto buena cara ante un regalo que no te ha gustado nada de nada? Eso suele pasar con esas prendas de ropa tan navideñas que no son del gusto de todos. Jerséis con arbolitos decorados o renos, calcetines de Papá Noel o ropa interior con dibujitos. Los hay que opinan que son cuquis y los que no entienden el porqué de estos obsequios.

Regalazo de amiga

El caso es que tanto rodeo para hablar del regalo que Laura Pausini le ha hecho a Alejandro Sanz. Desde que comparten platós en los talent show se han convertido en grandes amigos, con la confianza necesaria para hacer este tipo de intercambios.

“Regalo de mi consuegra @laurapausini Te quiero ❤️ Feliz Navidad 🎄”, escribía Alejandro junto a una imagen en la que podemos verle con uno de esos jerséis que comentábamos. Por cierto, que ha llamado mucho la atención el pantalón de chándal con el que lo ha combinado.

Un horror de estilismo para muchos y una ternura para otros. “Te quiero un montón ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️” comentaba ella ante sus palabras. Su hija Manuela también tenía algo que decir, aunque, en su caso, lo hacía con emojis: " 😹😹😹❤️"”

Otra que también tenía un comentario sobre este regalo es Eva González que coincide con ellos en los mismos platós: “Oyeeee... que navideño y que guapo!!! Te sienta bien💕”. Pero no ha sido la única que lanzaba piropos.

Máximo Huerta: Un chaval

Abraham Mateo: Fresh ⚡️

LaMari (Chambao): Feliz Navidad jefe ❤️😘

Nos queda saber si Laura Pausini también ha recibido un regalo de su amigo y de ser así, si está en la misma línea de tradición navideña. Ah, y también, saber si le ha enviado un jersei similar al resto de compañeros de programa.