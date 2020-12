Luis Fonsi recuerda la canción que dedicaba a las chicas en el insti aunque le daban calabazas

Luis Fonsi nos pone en mood nostálgico. Uno de los grandes poderes de la música es la facilidad que tiene para hacernos revivir momentos de nuestra vida y llevarnos a recuerdos que se definen a través de la banda sonora que tuvieron. Y, sin duda, la adolescencia es uno de esos momentos en los que la música tiene más influencia en cada cosa que hacemos por la intensidad con la que vivimos esa etapa.

Las canciones que cantábamos de fiesta con los amigos, la que escuchábamos en casa con nuestros padres, la que compartíamos con nuestros primeros amores… muchas situaciones vitales que, en la mayoría de los casos, iban acompañados por alguna canción en concreto.

Eso hace que, años después, cuando escuchemos esas canciones, nos traslademos a aquella época de nuestra vida. Bien lo sabe Luis Fonsi que ha recordado una de esas canciones que le devuelve a la etapa de instituto.

Recuerdos en carretera

Si hay algo que le gusta al portorriqueño, al margen de la música, son los coches. No hay más que ver la cantidad de fotografías que comparte con las manos en el volante y el cinturón abrochado. Debe de tener un buen parqué automovilístico.

El caso es que en uno de sus últimos road trip, se ha emocionado haciendo karaoke con una de esas canciones que cantaba por aquel entonces. “Road trip Karaoke vibes. Recordando estas canciones que le dedicaba a las nenas en high school y como quiera me rechazaban 🙆🏻‍♂️ Thank you @brianmcknight23 for being my personal vocal coach without you even knowing it. Smoothest vocals in the game 🙌🏽”, escribía en ese spanglish que le caracteriza.

Esa canción que le cantaba a las chicas era Every beat of my heart de Rod Stewart, algo que a las nuevas generaciones les puede parecer muy viejuno y que se aleja de ese urban latino que tantas alegrías le ha dado al cantante en los últimos años. Pero no olvidamos que Fonsi tuvo su etapa de pop romántico que también le dio muchos éxitos.

Nostalgia compartida

Tal vez si por aquel entonces hubiera existido Despacito no le hubieran dado esas calabazas de las que habla. El caso es que recordar los viejos tiempos ha emocionado a alguno de sus amigos que seguro que han recordado algún momento especial al escuchar esta canción.