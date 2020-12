Beret, Flavio, Nil Moliner y demás artistas se unen al challenge #cantamealgo en TikTok

Las redes sociales son el escaparate de nuestros artistas, y este año tristemente, las pantallas han sido sus escenarios. En un 2020 pandémico por el Coronavirus, esta herramienta ha sido la favorita para hacer llegar la música a todas partes. TikTok, una de las aplicaciones estrella. En sus tendencias actuales encontramos el challenge #cantamealgo al que se han unido voces nacionales con sus versiones y canciones preferidas.

Beret ha optado por versiones acústicas de temas propios dentro su último álbum llamado Prisma, por ejemplo, Me vas a ver, Desde Cero e incluso su colaboración con Aitana, ESTUPIDEZ, con su guitarra en mano.

También hemos visto a Carlos Right con una cover de la mítica Let Me Love You de Mario y es que el extriunfito es un experto en esta red social ya que se suma a todos los retos.

También de Operación Triunfo, esta vez de 2020, está Flavio que ha interpretado su propia versión de Vida de Rico de Camilo. ¡Y le queda súper bien! En un estilo muy diferente se ha atrevido con un tema de FINNEAS, Break My Heart Again.

Lennis Rodríguez y Nil Moliner también se han sumado a #cantamealgo con la versión acústica de su colaboración en Bailando. No necesitan ni base, ni instrumentos, solo unas palmas para que suene estupendamente.

La versión navideña que se lleva el premio es la de Carlos Jean al piano con sus hijos como vocalistas. Con el árbol de Navidad ya preparado y sus jerseys a juego cantan la clásica Santa Claus is Coming to Town.

Carlos Sadness canta, a la luz de la ventana y con su guitarra, Todo estaba bien, una colaboración con Manuel Medrano dentro de su último álbum llamado Tropical Jesus que ha tenido que interpretar en solitario para TikTok.

No podemos dejar de mencionar a Carlota Gómez (@carlotaaagomezz), una tiktoker musical de la app que acumula 216.2M de likes en esta publicación. Ha arrasado en este challenge con una versión a cuatro voces de Mi Regalo Más Bonito de La Ross Maria.

Si tienes un don oculto, ¡este es el momento y el lugar para enseñarlo!