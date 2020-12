Ester Expósito cuenta la verdad sobre su polémica con los fans en México

Ester Expósito es una de las actrices españolas más queridas del panorama nacional e internacional. Desde su papel en Élite, la celebrity no para de cosechar éxitos y protagonizar portadas de revista, sin embargo, la última noticia en la que ha figurado no ha sido nada agradable para la modelo.

La que hacía de Carla en Élite se encontraba en México disfrutando de unos días de desconexión junto a su pareja, Alejandro Speitzer. En una visita al parque de atracciones, decenas de fans acudieron a saludarla y se formó en torno a la celebrity una aglomeración de gente que se moría de ganas de estar con Expósito.

La actriz siempre se ha mostrado cercana y agradable con sus fans, sin embargo, en esa situación, fue diferente ya que las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos no son las más indicadas para recibir gestos de cariño.

La actriz se ha pronunciado al respecto de lo sucedido y según ha comentado para Libertad Digital, no es que ella no quisiera estar con sus fans, sino que no quería saltarse las restricciones sanitarias. "No ha habido ningún problema, en México no hubo problemas, solo una aglomeración de 20 personas infringiendo las normas de la distancia de seguridad conmigo y entre ellos, pero yo con mis fans... siempre tengo un momento para ellos", sentenciaba la celebrity.

Los fans no parecían entender ni respetar esto, por lo que Ester fue duramente criticada no solo en las redes sociales sino también en ese mismo momento cuando se encontraba en el parque de atracciones.

Poco después del incidente, uno de sus acompañantes, el actor mexicano Roberto Carlo explicaba en una entrevista lo que sucedió: "Lo que pasó con Ester es que ellos le empezaron a faltar al respeto, le empezaron a decir: 'Oye, tú vienes aquí a México, te tienes que tomar fotos a fuerza con nosotros'. Y ella decía: 'Amigos, estamos en pandemia, suficiente que me atreví a estar hoy aquí", concluía el actor.

Además, la actriz siempre ha mostrado el cariño que le tiene al país azteca, incluso en esta última ocasión, Ester se despidió de México afirmando que antes de irse ya lo estaba echando de menos.