Chenoa y su duda viral sobre qué vestido escoger: “¿Negro o rojo?”

Llega la temporada de Navidad y, aunque este año va a ser muy diferente y no vas a tener fiestas masivas de gente, no hay excusa para quedarse en chándal. ¡Y si no que se lo digan a Chenoa! Aunque ella está estupenda también con una sudadera, la cantante es de las que sorprende con sus impresionantes vestidos.

La intérprete de Soy humana comparte diariamente con sus más de 800 mil seguidores y seguidoras de Instagram los impresionantes estilismos que luce tanto en sus eventos como en Tu cara me suena, el programa donde participa como jurado.

Este viernes, 18 de diciembre, la cantante ha compartido un par de publicaciones pidiendo ayuda. ¿La razón? No sabe qué vestido ponerse. ¡Y no nos extraña! Los dos le quedan de cine.

Chenoa, que se muestra siempre natural con sus fans, ha mostrado los impresionantes diseños de la marca House of Cb. “¿Vestido negro? ¿Vestido rojo? In love con los dos”, ha escrito la cantante junto a los dos diseños.

Mientras que el primero es un vestido rojo perfecto para deslumbrar en Navidad, hecho de satén de duquesa y malla reforzada que deja los hombros desnudos, dando un toque de lo más sexi. El segundo, es un diseño negro de lo más elegante con copas redondas en el corpiño que realzan la cintura. Además tiene una abertura en el muslo que se abre al caminar de lo más sensual.

Aunque los dos vestidos le quedan de maravilla, lo cierto es que el rojo ha causado más furor entre sus seguidores y seguidoras. Estos son solo algunos de los comentarios:

Anne Igartiburu: “Todo al rojo, querida… always”

Amaya Fitness: “Jooodeeeer❤ yo apuesto al rojo”

Virgina Maestro: “Pero... what the fuck?!! 💙”

Rosa López: “Rojo! Los dos!!! Pero Rojo”

Diana Navarro: “Los dos”

Para que los usuarios y usuarias vean mejor los dos diseños, Chenoa también ha compartido dos vídeos luciendo las prendas. ¡Y no le quedan nada mal!

“Va ganado el rojo…”, ha escrito la cantante junto al diseño. Tendremos que esperar para saber qué vestido al final es el que escoge la artista. Aunque podría lucir los dos sin problema´.

Ambos diseños están en la tienda online de House of Cb y tienen un precio de 209 euros.