Rapder lo confiesa a LOS40: “Se viene colaboración con Sara Socas”

Los seguidores del freestyle aún no se han recuperado de lo que vivieron el pasado 12 de diciembre desde sus hogares. La Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos llegó para demostrar que no hay pandemia ni ninguna otra adversidad que consiga dejar con las ganas de rimas a su público. Eso sí, también llegó con sorpresa.

Rapder fue el que consiguió hacerse con el cinturón y proclamarse campeón del mundo ante otros gallos de muy alto nivel. Pero el mexicano demostró que solo con el control sobre sus nervios podría conseguirlo. Y así lo hizo.

En LOS40 hemos tenido el placer de charlar con él, no solo de su paso por este gran evento, sino también de sus próximos proyectos, entre ellos el de su disco (del que además nos ha desvelado su título) y de su futura colaboración con Sara Socas. Una compañera con la que protagonizó una batalla en la que una de las rimas del mexicano acabó ocupando las portadas de todos los medios. Pero ambos han demostrado que su amistad está por encima de cualquier cosa.

Pregunta (P): Enhorabuena, Rapder. ¿Cómo viviste los momentos previos de la Internacional?

Respuesta (R): Nervios siempre he tenido. En cada ronda que iba pasando, el nervio aumenta porque es como que ves el trofeo cada vez más cerca. Al menos he tratado de llevar las competencias de una forma un poco más tranquila. Me ha dado muy buenos resultados últimamente poner música típica de mi provincia, donde nací yo. Mariachis, cumbia, etc., para relajarme y mantenerme alegre y divertido, en vez de quedarme como todos ellos súper enfocado y estresado. Entonces, me ha ayudado bastante a recordar que estoy haciendo rap porque me gusta, me ayuda a recordar que tengo que divertirme mientras lo hago. Inclusive a mi cerebro lo pone en un estado más activo.

P: Si hubiese llegado un genio del futuro a comunicarte que ibas a ser el campeón, ¿qué le hubieses respondido?

R: Que me despertara. Justo en el momento en el que gano no me lo termino de creer. O sea, de verdad, empiezas a recordar tu pasado, la gente que te apoyó, todo lo que luchaste durante años, y que por fin consigas el logro de esta forma, si llega alguien y te lo dice, respondes: "Vale, es mi meta pero no porque lo digas se va a hacer posible". El que la gente te lo comente te da mucho ánimo.

P: ¿En qué momento te lo creíste?

R: Ahora estoy más centrado, no en el aspecto de decir: "Vale, soy campeón internacional y tú no". Definitivamente esa no es la idea, si no: "Vale, soy campeón internacional y ahora qué voy a hacer para seguir subiendo". Me parece un tope demasiado alto pero siempre tienes que ir escalando. Es en lo que ahora me estoy mentalizando, en qué sigue y qué va a ser mi 2021. Por lo pronto lo que sí os puedo adelantar es que musicalmente se vienen muchas cosas de la mano de Red Bull y de mi equipo de trabajo. Es una compañera que se llama Lady K, es muy buena amiga, Skel y de mano de toda la casa productora que es We Are.

P: ¿Qué estilo va a llevar esa música que vas a ofrecer?

R: Estamos llevándolo a un poco de Lo-Fi, R&B… obviamente sin perder la esencia hiphopera. Pero sí queremos algo más un poco melódico, movido y audible sin encasillarnos en el hip hop underground. A fin de cuentas nuestro objetivo es que nuestra música llegue a muchas más generaciones y personas, y el hecho de que sea más disfrutable creo que cumple el objetivo.

P: Ese es un estilo que Sara Socas está ofreciendo en sus últimos proyectos. ¿Habéis pensado en colaborar?

R: La verdad es que sí lo llegamos a comentar en su momento. Pero bueno, Sara empezó a hacer una industria musical increíble. Yo empecé todo lo de las fechas de todo lo que tenía que ver con el freestyle. Entonces ya no tuvimos tiempo de poder sentarnos a centralizar el tema que teníamos pensado. Pero en un futuro, y ahora que también me empiezo a meter muchísimo más en la música, estoy seguro que se viene esa colaboración que se había hablado.

P: Si no hubieses sido tú, ¿quién te hubiese gustado que ganase la final?

R: Te voy a hablar desde el corazón. Para mí me hubiese gustado que Mauricio (Azcino) hubiera ganado por todo lo que representa para mí. Siempre ha sido un mentor, un buen amigo. Me ha enseñado bastantes cosas como artista. Me hubiera encantado que él hubiese cumplido su sueño, que era el bicampeonato.

Rapder con Aczino en la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos 2020 / Kevin Molano (Red Bull Pool Content)

P: ¿Cuál fue el momento más difícil durante el evento?

R: La verdad es que no fue solo un momento. Ronda tras ronda. La primera fue un poco la que más me costó porque en la Internacional anterior me había ido en primera ronda y traía ese fantasma. Tuve mucho nervio. Pasando la primera ronda empieza el ‘Vale, ya pasé a cuartos de final, ahora concéntrate’. Después paso a semifinal y… No, ¿sabes? Creo que la semifinal fue la más complicada porque antes de batallar mi mente decía: "Estás a un solo paso, no puedes equivocarte".

P: ¿Y en el que estabas convencido de que lo conseguías?

R: En el momento en que me levantan la mano. Durante la batalla sí me sentí un poco superior pero no me quería hacer la idea de que había ganado porque yo sabía que si por cualquier cosa daban una réplica, yo necesitaba estar concentrado. Cuando empezaron el recuento yo pensaba que todavía iba a haber más.

P: ¿Qué sorpresa te llevas de esta experiencia?

R: A nivel competitivo definitivamente creo que fue un reto para todos. Nadie estaba acostumbrado a rapear en un cuarto verde. Algo que se me queda mucho es preguntarme cómo puede Red Bull hacer estas cosas tan increíbles y llevarlo todo al siguiente nivel. A nivel competitivo fue una experiencia única porque casi todos los participantes éramos bicampeones. El nivel sí o sí era super competitivo. Los escuchas rapear a todos y sabes que no va a ser nada fácil y que cada ronda va a tener su complejidad y te estás jugando una final por el nivel que tienen. Hubo mucha unión entre nosotros.

La semifinal fue la (ronda) más complicada.

P: ¿Cuál fue la felicitación que más ilusión te hizo?

R: Siempre me hace mucha ilusión todo lo que tiene que ver con mi familia. Soy alguien muy fraternal y el hecho de que mis amigos, mis padres, mis hermanos y mi novia me mandaran audios llorando, felicitándome… y saber que la gente a la que quieres mucho celebra de la misma forma es algo que me da mucha fortaleza y ganas de seguir creciendo.

P: ¿Vas a presentarte el año que viene?

R: Definitivamente, vamos a por el bicampeonato.

P: ¿Qué te gustaría ver cuando eches la vista atrás a finales de 2021?

R: Primero que nada, el bicampeonato internacional. Me gustaría mirar atrás y pensar que he hecho historia. Y obviamente sabiendo que he podido tener una gira por Latinoamérica y, por qué no, por el mundo, con el disco que estamos por sacar. Me está gustando muchísimo. Cuando eres rapero, al principio, no te animas a experimentar con nuevos ritmos. Empezar a hacer esto me tiene muy contento. Es algo que creo que va a gustar bastante. Me emociona poderlo presentar. Aún faltan algunos detalles. Eso te lo digo a nivel artístico, porque a nivel personal mi meta siempre va a ser tener una casa, un negocio y tal.

P: Por último, ¿qué nos puedes adelantar de ese disco que nos has mencionado? ¿Tendrá colaboraciones?

R: Lo que puedo adelantar es que se va a llamar Comer, Rezar, Amar. Es con mi buena amiga Lady K y mi buen amigo Skell.