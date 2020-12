Prepárate para la Navidad con nuestra playlist definitiva: ‘XMAS Hits’

Parece que fue ayer cuando terminabas de tragar las doce uvas y dabas la bienvenida a un nuevo año que, pensabas, iba a llegar cargado de ilusiones. Para algunos se ha cumplido, pero este 2020 ha acabado confundiendo a la mayoría de la población mundial. ¡Buenas noticias! Está llegando a su fin.

La Navidad ya está aquí, y con ella muchos hemos comenzado a dibujar sonrisas en nuestros rostros y a sacar a relucir todo el arsenal de adornos que le dan un toque más especial a nuestros hogares. Pero, ¿qué es una fiesta sin música? ¡Nada!

En LOS40 hemos creado una playlist con los hits navideños que no pueden faltar en esta época tan festiva. Desde Oh Santa! de Mariah Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson hasta I Need You Christmas de Jonas Brothers, pasando por Christmas Without You de Ava Max y Mistletoe de Justin Bieber. Recuerda que para escucharla puedes acceder a la sección Música de nuestra APP, enlazando tu perfil de streaming.

Esta playlist que no solo está formada por los villancicos más recientes y que los artistas se han animado a compartir este año, sino también por los que quizás no hayas escuchado de algunos artistas de renombre. Aunque para los más clásicos, hemos preparado también la lista de canciones navideñas CLASSIC que no podrán parar de escuchar.

Este año es diferente y atípico, pero eso no significa que tengamos que renunciar al arte que mueve nuestras emociones: la música. ¡Inúndate de espíritu navideño con todos estos hits! ¿Cuál es tu favorito?