Classic Christmas: la auténtica playlist que tienes que escuchar en Navidad

Está claro: estas con una de las Navidades más extrañas que vamos a vivir en muchos años. Pero si hay algo que no podemos dejar de sentir es el espíritu navideño que se respira a nuestro alrededor. Hemos aprendido a compartir las pequeñas cosas que nos hacen felices, y la música es una de ellas, para la que no necesitamos distancia de seguridad. No faltan las luces en las ciudades, la carta a los Reyes Magos de los más pequeños y, por supuesto, los temas navideños inundan todos los hilos musicales que se precien.

Desde hace décadas, todos los artistas se han rendido a la Navidad como tema de inspiración para componer y lanzar canciones que ya forman parte de cualquier playlist dedicada a esta época del año. Solo tenemos que fijarnos en el All I want for Christmas is you de Mariah Carey, que cada año regresa al número 1, para darnos cuenta de que nunca pasan de moda.

Por eso, desde LOS40 CLassic nos hemos propuesto crear una playlist con todos esos hits navideños que nos han hecho gozar durante años, y que siempre es buen momento de recordar o de descubrir. Huyamos de villancicos empalagosos y dejémonos llevar por el sonido más elegante, sensible o rockero de las canciones navideñas más importantes de la música.

Quizá no lo sepas, pero algunos de los más grandes como Bruce Springsteen, Elton John, The Jackson 5, John Lennon, U2, Jon Bon Jovi o Coldplay han publicado durante su carrera temazos dedicados a la Navidad que deberían sonar en cualquier cena de empresa (virtual) que hagamos este año. Por no hablar de todos aquellos que han publicado álbumes completos con temas navideños, como Michael Bublé, Kylie Minogue o Robbie Williams.

Además de los más clásicos, tampoco faltan grandes voces del pop como la de Gwen Stefani o Britney Spears, actualizando algunos villancicos de siempre. O algunos más sorprendentes como Frankie Goes To Hollywood o el December con el que Earth, Wind & Fire se adaptó al invierno.

Saca tu lado más navideño, porque si buceas en esta playlist, seguro que descubres que alguno de tus artistas o grupos favoritos también tienen su propia canción navideña con la que cantar a pleno pulmón. Recuerda que puedes escucharlas en nuestra app, a través de la sección de Música. Tan solo tienes que vincularla con tu perfil de streaming. ¡Así de fácil!