Frankie, el hermano desconocido de los Jonas Brothers, es famoso en TikTok

¿Cuántos son los hermanos Jonas? Tres. ¡Error! Son cuatro. Kevin, Joe , Nick y Frankie Jonas.

Los tres primeros se hicieron mundialmente famosos por su música allá en 2005. Más tarde, aumentaron su éxito con las películas de Camp Rock en Disney Channel, lo que nos afianzó más aún que en la familia solo eran tres hermanos. El pequeño, aunque hizo su pinito en este proyecto audiovisual, no recibió la misma atención que el resto. Con un papel protagonista tuvo la oportunidad de prestar su voz en Gake no ue no Ponyo junto a Noah Cyrus en 2009.

Frankie es sin duda el más desconocido de todos, pero ahora, busca su camino hacia la fama en la aplicación de TikTok. En octubre se abrió la cuenta de @iamfrankiejonas y ahora acumula 900 mil seguidores. Una fandom base que le asegura la viralidad en todos sus vídeos, por lo que no es raro que alcance 1 millón (o más) de reproducciones.

Tal vez te estés preguntando, ¿y qué hace? ¿Canta? Pues no. Frankie, de 20 años, se inclina hacia el contenido de humor, dirigido al público mayoritario de la red social que es la Generación Z. Además, que es el más discriminado de la crew de los Jonas Brothers, es un secreto a voces que él mismo explota. “Acabo de salir de la ducha y quería agradeceros chicos que, tengo más seguidores que EL mismísimo Kevin Jonas”, un clip que titula con una mención a su hermano mayor y un “fuck you”.

También le hemos visto recrear escenas de Kevin Jonas y su mujer, Danielle Deleasa, en el reality Married to a Jonas, su versión del challenge #TimeWarpScan o un Tattoo Tour para llegar a conocerle un poquito mejor. ¿Ya tienes suficientes razones para seguirle?

Además de su actividad como tiktoker, Frankie es ingeniero de sonido en Los Ángeles. Un trabajo que le mantiene alejado de la vida pública que siguen el resto de los Jonas.