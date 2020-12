Lluvia de críticas a Sia por ‘Music’, su nueva película que trata sobre el autismo

Sia, la cantante australiana, sacaba el pasado noviembre un tráiler de su película llamada Music en la que se podía ver la trama, que habla de una adolescente con autismo, y el elenco que cuenta esta historia. Anunciando así su salida a cartelera en 2021. Lo que la artista no esperaba, eran las duras críticas que recibiría incluso antes de salir a la luz. Y es que activistas y seguidores han utilizado las redes sociales para manifestar su desagrado hacia la protagonista.

Maddie Ziegler, bailarina especialmente conocida por los videoclips de Chandelier, Big Girls, Cheap Thrills, The Greatest y Rainbow, tiene el papel principal en este film. Una elección poco acertada ya que muchos creen que esta adolescente no debería encarnar a una persona con autismo si ella no sabe lo que es vivir con ello.

Sia se defendió vía Twitter explicando que Ziegler fue la segunda opción, ya que anteriormente había tratado trabajar con una “preciosa chica joven no-verbal con autismo” que encontró el proyecto “desagradable y estresante”. Eso sí, asegura que ha consultado a personas con autismo para realizarlo de la forma más fiel posible.

En una entrevista a Sydney Morning Herald, Sia añadió con respecto al controvertido tema que “debería haberme callado, ahora lo sé”. “Eran las tres de la mañana, e incluso teniendo una regla de no hacer nada emocional pasada esa hora, la j*dí esta vez”, continuaba contando al medio.

Petición de cancelación

Las críticas han pasado a un nivel más serio y es que la diseñadora británica Hannah Marshall, que se encuentra dentro del espectro del autismo, ha lanzado una petición para cancelar la premiere de Music.

“Es extremadamente ofensivo para mí y otras personas con autismo. Sia no ha mostrado ni un poco de remordimiento por su imprecisa y dolorosa traición a la comunidad”, explicaba la líder del movimiento que acumula ya 7800 firmas a favor (por el momento). Una mala elección y falta de sensibilidad, según parte de la comunidad, que repercutirá en su carrera profesional de 2021.