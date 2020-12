Ariana Grande se casa y este es el anillo de compromiso con el que lo ha confirmado

Ariana Grande se casa. La propia artista ha sido la encargada de confirmarlo mediante sus redes sociales con varias fotografías en las que enseña el 'pedrusco' que luce en el dedo anular de la mano izquierda.

Con una galería de fotos en las que se les ve muy acaramelados y en las que la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) coloca en primer plano su anillo de compromiso, se ha hecho oficial una de las noticias de amor más esperadas del 2020.

La cantante y Dalton Gomez se comprometen tras año y medio de relación. El anillo tiene un enorme diamante tallado de forma ovalada junto a una brillante perla. A estas horas de la noche, la instantánea tiene cerca de 10 millones de interacciones sólo en Instagram.

No es la primera vez que Ariana Grande se compromete. Hace un par de años su relación con Pete Davidson también se oficializó con un compromiso de boda que finalmente no se celebró debido a unas desafortunadas bromas del humorista que no le sentaron nada bien a la cantante.

La solista y el cómico de Saturday Night Live iniciaron una relación en mayo de 2018 y se comprometieron tan solo unas semanas después. Su compromiso sorprendió a miles de fanáticos quienes aseguraron que era demasiado pronto pues ella apenas acababa de salir de su noviazgo de dos años con el ahora fallecido Mac Miller.

Ariana Grande está feliz y radiante y esperamos que ahora sí haya encontrado a su media naranja y que no nos hagan falta 7 rings.