Miguel Herrán comparte un momento emotivo en el que tristeza y felicidad se mezclan

Miguel Herrán es internacionalmente conocido por su personaje Río en La Casa De Papel, y aunque nos encante esa faceta de ladrón con mono rojo que no le teme a nada, tanto en la serie como fuera de ella, nos ha demostrado que él tiene su corazoncito. Esta vez ha sido vía Instagram donde ha publicado un pequeño vídeo en el al actor se le saltaban las lágrimas.

“Sonríe y llora. Son órdenes contradictorias, pero tremendamente hermosas a su vez cuando se mezclan.Triste y feliz. Es un estado que pocas veces he experimentado y me encanta”, escribía él en la descripción del post. Y añadía: “Es capaz de mandarte de lo más alto de la euforia a lo más bajo de la desesperanza y vuelta a la euforia”.

También ha querido dejar claro en esta red social que está bien y que no tiene problemas con su salud mental. “(No tengo depresión y no necesito apoyo emocional) estoy bien! Pero me apetecía compartir este momento con vosotrxs😊”, explicaba de una forma muy tierna el sentido de subirlo a su feed.

Porque si algo necesita reivindicarse es que los hombres también lloran, y Miguel no tiene miedo a mostrarlo. Las respuestas no han podido ser mejores. “TIENES BONITAS LÁGRIMAS PAPI”, dice el músico Maximiliano Calvo en la sección de comentarios entre agradecimientos a esta emotiva publicación.

Su último proyecto

Miguel Herrán tiene varios proyectos entre manos a nivel profesional. Uno de ellos es Hasta el cielo, dirigida por Daniel Calparsoro en el que interpreta a Ángel, un muchacho analítico, terco y de mirada fría pero buen corazón que se inspira en la figura real de 'el niño Saez'. En LOS40 hemos tenido la oportunidad de hablar con él sobre este nuevo reto que está ya en cines desde el 18 de diciembre.