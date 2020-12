El regalo musical para los fans de David Bowie en el día de su cumpleaños

Justo después de las Navidades, todos los años celebramos una efeméride musical, que últimamente ha cobrado más importancia porque suele estar relacionada con el lanzamiento de nuevo material discográfico de su protagonista. David Bowie cumpliría 74 años el próximo 8 de enero, y su discográfica ya ha desvelado cuáles serán las novedades del músico británico que podremos escuchar en esta fecha especial.

Se trata de dos versiones inéditas que Bowie grabó y que eran propias de dos autores tan emblemáticos como John Lennon y Bob Dylan. La primera de ellas es una versión de Mother, el clásico que el exbeatle lanzó en 1970. Grabada por Bowie junto al productor de Tony Visconti en 1998, iba a aparecer en un disco tributo a Lennon pero el acuerdo para ello no se pudo concretar.

La segunda joya para todos los fans del músico será Tryin' to Get to Heaven, de Bob Dylan. Fue un tema que el autor original incluyó en el disco Time Out of Mind, con el que ganó el Grammy en 1997. Bowie hizo su versión mientras trabajaba en su álbum en vivo LiveAndWell.com, que salió a la luz en 1999.

Los dos temas estarán incluidos en un single como una edición limitada. Serán 8.147 copias de ese vinilo las que se pondrán a la venta y 1.000 de ellas serán de color crema. Como no podría ser de otra manera, ambas estarán también disponibles para descargar en formato digital y para escuchar en servicios de streaming.

Puede que David Bowie sea uno de los artistas más singulares que haya aparecido en el panorama musical, pero nunca tuvo reparos en rendir homenaje a quienes pensaba que lo merecían. En multitud de ocasiones, además, lo hizo fue con una versión de una de sus canciones. Desde Lou Reed hasta Nina Simone, Bowie ha rendido homenaje a algunos de los más grandes.