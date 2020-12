Muere Pelle Alsing, batería de Roxette, a los 60 años

Poco más de un año después de la irreparable pérdida de Marie Fredriksson, la tristeza vuelve a golpear al grupo sueco Roxette, que ha tenido que despedirse de un miembro más, el batería de Pelle Alsing, que ha fallecido a los 60 años. Así lo ha confirmado el cofundador del grupo, Per Gessle, que ha usado las redes sociales para lanzar un mensaje de cariño y reconocimiento al que fue un gran amigo para él.

"Es con una tristeza indescriptible que tengo que informarles que nuestro querido Pelle Alsing ha fallecido. Es casi imposible de entender", se podía leer junto a una fotografía del músico en la cuenta oficial del grupo en Instagram. "Pelle no solo fue un batería increíble e inventivo, que nos ayudó a crear el sonido de Roxette desde el primer día, también fue el mejor amigo que puedas imaginar, un ser humano amable y generoso con el corazón más grande que late para todos. Siempre fue el más divertido, el que tenía la sonrisa más grande en su rostro, el que más te apoyaba cuando tenías dudas", continua el post.

"Lo extrañaremos mucho más de lo que las palabras pueden decir. Todo mi amor está con su esposa, familia y amigos", finaliza Gessle, agradecido por el tiempo que ha compartido con Alsing. Rápidamente, las redes se han llenado de comentarios que apoyan el homenaje al batería de la banda.

El músico participó en los primeros cinco discos de los suecos, desde aquel Pearls of Passion (1986) con el que nacieron como banda y con Look Sharp (1988), el álbum que dejó grandes éxitos como Listen to your heart y The look. El batería permaneció en la banda durante los primeros cinco álbumes de la banda, hasta Crash! Boom! Bang! (1994). Años después, regresó en 2012 para Travelling, pero no permaneció con ellos en Good Karma en 2016.

Además de su trabajo con la banda sueca, Alsing participó en los álbumes de músicos como Billy Bremner y Ulf Lundell. Además, se hizo cargo de todo lo relativo en la percusión en el disco en solitario de Marie Fredriksson, Karlekens Guld (2002).

Diciembre se convierte así en un mes maldito para Roxette. El 9 de diciembre de 2019 falleció la vocalista después de una larga batalla contra el cáncer, y ahora es Alsing el que ha fallecido por causas aún sin confirmar. Per Gessle es ahora el único superviviente de una de las bandas más exitosas de los años ochenta, un grupo en el que no no trabajaban solos, junto a ellos había músicos de categoría, como Alsing, que les ayudó a encontrar su sonido y participó en sus primeros álbumes.