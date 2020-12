Roxette comparte una playlist para recordar a Marie Fredriksson un año después de su muerte

Fue una de las pérdidas más sorprendentes e inesperadas del año pasado. El 9 de diciembre recibimos la triste noticia de la muerte de Marie Fredriksson, la emblemática vocalista de Roxette. Luchaba desde 2002 con un tumor cerebral que, poco a poco, fue limitando sus capacidades sobre el escenario, pero mantuvo una actitud valiente y digna hasta que se retiró finalmente de la música.

A mediados de los 80 fundó con Per Gessle el dúo Roxette con el objetivo de llevar su música más allá de las fronteras de Suecia, y juntos comenzaron su histórico viaje que en los años siguientes los convertiría en una de las mayores bandas de pop del mundo, vendiendo alrededor de 75 millones de discos.

Ya ha pasado un año desde que su voz dejó de sonar, y su compañero musical no ha dejado de recordarla con un enorme cariño. Celebrando el legado del grupo, Roxette abrió sus archivos para lanzar la antología de rarezas e inéditos Bag of Trix, del que poco a poco vamos conociendo nuevos e interesantes temas nunca antes escuchados.

En este aniversario de la muerte de la cantante, Roxette ha querido sorprendernos de nuevo publicando una lista de reproducción. Así lo han anunciado en las redes sociales: "Hoy ha pasado un año desde que Marie nos dejó tras su larga enfermedad. Para recordar el legado musical que nos dejó, he creado una lista de reproducción con algunos de sus increíbles trabajos, tanto de su carrera en solitario como de los años de Roxette".

Lo hace acompañando el texto con una foto en la que la cantante aparece con su reconocible pelo corto y rubio, las manos juntas y una expresión relajada y sonriente. Entre las canciones que forman esta playlist, que hará las delicias de los fans de todo el mundo, hay temas emblemáticos de Roxette como Listen to your heart, Perfect Day o Crash! Boom! Bang! Sin embargo, también podremos encontrar canciones menos habituales, como la versión de Help! de los Beatles. Además de todo este material, podremos conocer más de cerca las motivaciones de la artista con multitud de temas en solitario.

La publicación que sirve como homenaje a este anuncio se ha llenado rápidamente de comentarios de cariño alabando el trabajo y la sensibilidad de la cantante.