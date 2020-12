Soraya habla de la enfermedad que le dificulta ser madre

Soraya ha demostrado sentir verdadera adoración por su familia, y más en concreto, por su hija Manuela. La cantante incluso ha contado con la pequeña para su nueva línea de ropa, Chochete, en la que ella ejerce de modelo.

No es de extrañar que ella, tan cercana y cariñosa con los suyos, desee aumentar la familia y darle un hermanito/a a la pequeña Manuela. Pero no todo es tan fácil como parece.

Según ha desvelado Soraya a Jaleos del Corazón, la sección de El Español, tiene estrés crónico, por lo que no le resulta tan sencillo quedarse embarazada. "Me cuesta bastante", confiesa. Algo de lo que habló en un post en Instagram en noviembre de 2018: "He pasado por una psoriasis a causa del estrés, por ansiedad, por luchas internas que casi ni yo entendía. Sin ayuda de nadie, ni de pastillas, ni terapias, ni deporte... llevo 20 meses aprendiendo a vivir una vida nueva", explicó.

Pero, ¿qué es el estrés crónico? Según Sanitas, es un tipo de estrés en el que la respuesta se mantiene de forma prolongada en el tiempo. "Las causas pueden ser numerosas, pero básicamente puede decirse que son aquellas situaciones no resueltas que se mantienen durante semanas, meses e incluso años sin tratar de buscar una solución al problema que lo genera", explica el portal.

Nuestra protagonista asegura que comenzó a padecer este tipo de estrés tras el nacimiento de su hija Manuela en 2018. "He visto mis defectos como persona de una manera tan clara... Mi paciencia por que las cosas siguieran el ritmo que yo quería, mi agobio por estar a la altura como madre y querer tirar del carro con todo y que pareciese que la llegada de un bebé no había trastocado mi vida", explicó en Instagram.

Desde LOS40 deseamos que la meta que ella se ha propuesto se cumpla y pronto, o cuando ella desee, pueda darnos la buena nueva de la llegada de un nuevo bebé a la familia.