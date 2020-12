El K-Pop en 2020: 10 sorpresas que nos dejó el pop coreano este año

El K-Pop llegó a nuestras vidas para quedarse. Cada vez son más los artistas de este estilo musical los que dan el salto al mercado internacional y triunfan con sus proyectos. Lo que se desconocía, o eso creemos, es que acabarían dando vida a un fenómeno imparable del que difícilmente consigues despegarte.

En este 2020 hemos recibido auténticos sorpresones. Vivencias y situaciones que jamás imaginamos que atravesaríamos. Entre estas sorpresas están las relacionadas con los artistas del pop surcoreano, que han sumado una lista de hitos durante estos 365 días del año. En LOS40 echamos la vista atrás y repasamos algunas de las mayores sorpresas que nos han regalado en este 2020.

El Número 1 de BTS en la Lista de LOS40

Esto ha ocurrido en el último tramo del año, en concreto, el sábado 19 de diciembre. El grupo surcoreano ha hecho historia en nuestra lista convirtiéndose en la primera boyband en alcanzar la primera posición. Y lo han conseguido con Dynamite, su hit más reciente. Una noticia que sin duda ha ocasionado un revuelo en redes sociales, protagonizado por los mensajes de euforia y emoción de todos sus fans.

El tándem BLACKPINK-Lady Gaga

Un tándem inesperado e imparable, por cierto. El nuevo álbum de Gaga, Chromatica, llegó el 29 de mayo. En él escuchamos verdaderos hits, y entre ellos se encuentra la tan inesperada colaboración con la girlband de K-Pop. Sour Candy encaja a la perfección con la temática futurista del álbum, y llegó para hacernos vibrar al ritmo de la base de pop y música electrónica.

Anabel Pantoja <3 K-Pop

Otra de las surrealidades que nos ha ofrecido este 2020 llegó de la mano de la sobrina de Isabel Pantoja, que colabora en el programa de Telecinco: Sálvame. La surcoreana Kim Lip, integrante de Loona, protagonizó un vídeo en el que intentaba imitar a la sevillana y a sus movimientos. Esto llegó a ojos de Anabel, quien no dudó en regalarle unas bonitas palabras de agradecimiento por haber gastado su tiempo en seguir sus pasos. "Yo no doy crédito", dijo la sevillana en Twitter.

Kim Lip bailando un Tik Tok de Anabel Pantoja es que ya lo he visto todo en esta vida. pic.twitter.com/gz168igPf0 — 🌸 BEWARE 🌸 (@paylverse) October 28, 2020

La nominación al Grammy

BTS siempre está defendiendo que los sueños se cumplen, y ellos mismos han sido víctimas de ello. Sin ir más lejos, su nominación en los Premios Grammy para 2021 es una prueba de ello. No pudieron esconder su emoción al enterarse de la noticia que competirían en la misma categoría que Dua Lipa, J Balvin, Taylor Swift y Ariana Grande, entre otros, para hacerse con la estatuilla a Mejor Interpretación pop de un dúo o grupo. Dynamite es la razón por la que están nominados.

Nueva etapa de Wonho

El exintegrante de MONSTA X creó un revuelo internacional tras dar la noticia de su abandono en su trayectoria en el grupo, para dar comienzo así a una carrera en solitario. Aunque esto lo supimos en el último tramo del 2019, ha sido en 2020 cuando hemos podido escuchar al fin sus nuevos proyectos. En septiembre publicó su EP debut Love Synonym Pt.1: Right for Me, que debutó en el Número 1 de las listas de Corea del Sur.

Un cumpleaños muy especial

Si hay algo que caracteriza a los seguidores de estos idols es su impecable fidelidad y entrega a todo lo que ellos hacen. Pues bien, sus fans españoles no iban a ser menos. El pasado 1 de septiembre, la Plaza de Callao de Madrid proyectó en su pantalla un vídeo con imágenes de Jungkook (BTS) para felicitar su cumpleaños. ¡Una idea genial!

El aterrizaje de BlackPink en Netflix

El pasado 14 de ocutbre se estrenó en la plataforma de streaming Light Up The Sky, el documental que muestra lo que no se ve de las vidas y trayectorias de las surcoreanas. Un proyecto que sin duda ha marcado el año de sus seguidores.

Los álbumes del año

Otro proyecto que ha marcado el año de los fans de BLACKPINK es The Album, su nuevo disco. Aunque no han sido las únicas que se han animado a llenar este confuso año con sus canciones. BTS y su álbum BE, Twice y su More & More y TXT con su Minisode 1: Blue Hour son otros de los que también lo han hecho.

Aespa, el primer grupo semi-virtual

La agencia SM Entertainment ha lanzado este año una girlband que ha causado sensación entre los fans de este estilo musical. Se trata de AESPA, el grupo formado por cuatro integrantes reales y sus avatares virtuales con los que nos ofrecerán dos realidades. "Pueden hablar entre ellas y ayudarse, hacerse amigas y compartir información. También podrán meterse en sus respectivos mundos eventualmente e interactuar entre ellas presentando sesaiones en directo en redes sociales, algo que no ha existido hasta ahora", explicó el presidente y fundador de la agencia, Lee Soo Man.

Los secretos de Jessica Jung

La artista y exintegrante de Girls' Generation ha lanzado su libro Brilla, una novlea que desvela cómo es la vida de una de las chicas que optan por entregar su vida al K-Pop, y de la que nos ha hablado en LOS40. Eso sí, lo hace sin censuras y desvelando detalles de los que nunca se habían hablado. Una sorpresa que no solo ha llegado a los fans de esta música, sino al resto que aún la desconocía.

Y para ti, ¿cuál ha sido la mayor sorpresa del año?