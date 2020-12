Miley Cyrus y las canciones que nos robó el fuego

Miley Cyrus siempre recordará 2018 como el año que perdió su casa. Y millones de sus seguidores en todo el mundo lo recordaremos como el momento en el que el fuego nos robó dos proyectos musicales de la cantante. Así lo ha confesado durante una entrevista con Billy Idol, el icono del rock y colaborador de su más reciente proyecto musical.

El incendio de Woolsey que asoló Malibú (California, Estados Unidos) destruyó todas las posesiones de la cantante estadounidense y entre ellas, las grabaciones de dos de los EPs con los que la artista iba a completar una trilogía que había comenzado con She is Miley Cyrus.

Quizá en estos tiempos tan digitales estéis pensando que probablemente hubiera copias de lo grabado. Y estáis en lo cierto. Pero el problema no fue la disponibilidad de esos proyectos musicales sino la interpretación que Miley Cyrus le dió a lo sucedido.

"Hablando sobre el momento en el que perdí mi casa en el incendio de Malibú, yo tenía tres discos preparados. Siempre voy por delante de mí misma, y tenía tres discos preparados en mi disco duro que había hecho en aquellos tiempos y que había pensado editar como una especie de series de EPs. Y entonces, cuando perdí mi casa, todas esas canciones desaparecieron junto a mis archivosy mi ordenador. Mi productor todavía los tenía, pero fue como si el fuego intentara hacerme un regalo y decirme "estas no son para ti". Así que nunca quise volver a por ellas" explica Miley Cyrus durante la entrevista que puede verse en su canal oficial de Youtube.

Ese fue, como ya os hemos contado alguna vez, el punto de partido para Plastic Hearts: "Empecé completamente desde cero debido al fuego. Una vez que perdí todo lo que tenía y había en mi casa, esa fue la mejor inspiración que pude encontrar jamás" termina confesando la intérprete.

Hace unos meses ya confesó como su vida cambió desde ese momento: "La naturaleza hizo lo que ahora veo como un favor y destruyó lo que no podía dejar ir por mí misma. Perdí mi casa en un incendio, pero me encontré entre sus cenizas" aseguraba la cantante sobre aquel momento.

Todo el mundo estaba esperando estas noticias del nuevo material de estudio de Miley Cyrus cuyo título de lanzamiento iba a ser She is Miley Cyrus con el que compilaría dos diferentes EPs (She is here y She is everything) de los que nos habló en LOS40 en la presentación del primero: She is coming.