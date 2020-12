El error del último post de la Policía Nacional que han detectado los fans de ‘La Ruleta de la Suerte’

A veces la intención no lo es todo, sobre todo cuando se trata del perfil de Facebook de La Policía Nacional. Hace unos días, el perfil de la entidad publicó un curioso post con la intención de concienciar las denunicar falsas que intentan cobrar seguros.

De este modo, el Community Mánager de la organización subió una foto de uno de los programas más famosos de nuestra televisión que presenta Jorge Fernández en Antena 3: nada más y nada menos que La ruleta de la suerte.

Se trata de un montaje donde vemos un panel para resolver del mítico programa. Eso sí, hay un error que muchos usuarios y usuarias han comprobado. Eso sí, no es nada fácil verlo a primera vista (y menos si no has visto el programa nunca)

“Si inventas ser víctima de un robo para cobrar del seguro reponderás por…”, se puede leer en el post. En la foto que acompaña a la publicación podemos ver el panel del famoso programa sin resolver con las siguientes letras: “_ST__A”.

Con la E‼ Si vas de listo y presentas una #DENUNCIAFALSA⁉ Cooorrecto. Estarás cometiendo un DELITO (Piénsatelo, por lo menos, dos ✌ veces) Publicada por Policía Nacional en Viernes, 18 de diciembre de 2020

La respuesta, para todas aquellas personas que no lo hayan averiguado, es “estafa”.

Aparentemente podría estar bien, pero los seguidores y seguidoras del programa se han dado cuenta que, quien haya hecho ese montaje, no ha visto el concurso nunca. ¿La razón? No sigue las normas del programa.

Con las letras que aparecen en el panel, es imposible que la palabra fuese “Estafa” ya que la última “a” ya está desvelada. Cabe recordar que las reglas del concurso hacen que cuando uno de los participantes compra una vocal o una letra, todas las que estén en el panel de ese tipo quedan descubiertas. Vamos, que sería imposible realmente encontrar un panel de este modo.

De hecho, han sido muchos y muchas los que han comentado el post, riéndose del montaje:

“Pues será ‘estufa’, porque sólo hay una ‘a’

“Es difícil acertarla, viene con trampa el panel, podría ser estafa pero está repetida la A”

“El manager de redes de la nacional no aprobó la oposición de caligrafía ni ve la ruleta de la suerte.”