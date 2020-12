Amaia Romero felicita la Navidad con un vídeo de su infancia de lo más tierno

Amaia es una de las voces más sensibles que tenemos en nuestro país. La pamplonica demostró en Operación Triunfo 2017 la increíble capacidad de emocionar que tenía cantando. De hecho, el talento de la joven la llevaron a ser la ganadora del programa. Y es que son muchos y muchas los que todavía continúan recordando aquella interpretación de Miedo que hizo en la final.

Ahora, cuando han pasado tres años desde aquel momento, Amaia ha continuado ganándose su hueco en la industria. La joven ha demostrado con su primer disco de lo que es capaz, consiguiendo su propio sonido y haciendo su propio recorrido.

Eso sí, por mucho que pasen los años, la artista sigue sin ser muy activa en redes sociales. Por eso, cuando la joven comparte algo en su cuenta de Instagram, sus fans lo celebran como agua de mayo.

Este 23 de diciembre, para felicitar las fiestas, Amaia ha querido compartir con sus más de 800 mil seguidores y seguidoras de Instagram un divertido vídeo donde la vemos con tan solo dos añitos interpretando una de las canciones más míticas de estas fechas: We wish you a Merry Christmas.

En las imágenes vemos a la artista siendo tan solo una niña, con unas divertidas coletas y unos tirantes, cantando con mucho sentimiento el famoso villancico en inglés. Lo mejor de todo es que desde bien pequeña Amaia ya apuntaba maneras como cantante. Y es que solo hay que ver las caras que pone la peque cantando, sintiendo cada nota del famoso villancico.

Por supuesto, los comentarios no se han hecho esperar, y muchos de sus compañeros y compañeras de profesión le han dedicado unas palabras. Uno de los primeros en comentar ha sido su chico, el actor y músico Alex de Lucas, quien ha puesto emojis con ojos de corazón.

Macarana García: “Ay, por favor!!”

Alizzz: “Muero”

Lola Rodríguez: “Me muerooooooooo”

Percebes y Grelos: “Feliz Navidad flor tk”

Lola Índigo: “Te comoooo”

María Escarmiento: “No no puedo, me duele la misma cara. Te quiero, te como”

Miriam Rodríguez: “Bueno. Esas bochechas x favor. Feliz Navidad”.