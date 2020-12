Richie Sambora habla sobre su salida de Bon Jovi: “Casi no tenía elección”

Ya han pasado siete años desde que Richie Sambora abandonara Bon Jovi, una decisión profesional que rompía uno de los binomios que mejor habían funcionado en la música durante los años ochenta. La banda irrumpió en el panorama cultural en 1983, y junto al vocalista, Jon Bon Jovi, Sambora se convirtió en uno de los miembros clave de esta banda a sus 24 años.

Después de 30 años llenando estadios y colándose en las litas de éxitos, el guitarrista decidió abandonar la banda. La conciliación y una serie de cambios que Sambora quería hacer en su vida lo alejaron de los escenarios, y ambos músicos se han distanciado mucho desde entonces. Desde entonces, como no puede ser de otra manera, ambos músicos son preguntados por esta separación profesional siempre que conceden una entrevista.

Richie Sambora ha hablado en una reciente entrevista en la revista People, en la que se ha referido a su controvertida decisión de irse de Bon Jovi en 2013 para pasar más tiempo con su hija Ava. "No fue una decisión popular de ninguna manera, obviamente, pero en realidad casi no había otra opción al respecto", dijo el guitarrista, que ahora tiene 61 años. "Hemos pasado por muchas cosas juntos. Ese fue un momento de mantenimiento psicológico para la familia. Sabes, no soy un ángel. Pero me di cuenta, Ava necesitaba que yo estuviera presente en ese momento. La familia tenía que ser lo primero, y eso es lo que pasó", considera.

Además de esas necesidades familiares, Sambora también se quiso alejar de un determinado ritmo de vida. Pasó un tiempo en rehabilitación por el abuso del alcohol y ciertos medicamentos entre 2007 y 2011, y esas adicciones también pesaron en la decisión. "Cuando miro hacia atrás y empiezo a enumerar las giras... 18 meses y medio de viaje, 52 países, es como, wow", dice sorprendido. "Realmente era hora de un descanso. Lo hicimos 14 veces seguidas durante un período de 31 años", asegura.

Richie Sambora y Jon Bon Jovi, en el iHeartRadio Music Festival de 2012 en Las Vegas. / Kevin Mazur/WireImage

Hay que recordar que hace dos meses, en otra entrevista, Sambora no cerró la puerta a volver a unirse en algún momento a la banda que lo vio nacer, siempre y cuando las circunstancias fueran las adecuadas. "Tiene que ser una situación especial para regresar, pero no lo he descartado, no tengo malos sentimientos hacia esa banda", dice el músico.

Las declaraciones se produjeron después de un comentario en público de Bon Jovi, deseando el regreso de su compañero de banda, en este partido de tenis que suponen los comentarios de ambos. "No hay un día que pase sin que lo desee", aseguraba el vocalista.

Sambora, se unió a Bon Jovi en 1983 y coescribió la mayoría de los éxitos icónicos del grupo durante las siguientes tres décadas, pero no ha realizado un espectáculo completo con la banda desde que realizó su última gira hace siete años. En una de sus declaraciones más polémicas dijo que Bon Jovi "debería haber hecho más avances para convertirse en una banda y no convertirse en Jon como líder y nada más".