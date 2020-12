Carlos Right enseña la primera casa que se ha comprado en Barcelona

La vida de Carlos Right dio un giro de 180 grados en 2018, cuando formó parte de los 16 alumnos que entraron a la academia de Operación Triunfo. Desde entonces, el artista ha podido dedicarse a lo que más le gusta del mundo: cantar.

¡Y no le va nada mal! Carlos sacó en 2019 su primer álbum de estudio, Atracción, con temas junto a Juan Magán y Yera. Tras este disco, el cantante continuó abriéndose camino entre los sonidos latinos con canciones como Prisionero o Borrándote, su último lanzamiento escribió “para que se sintiera identificada la gente”, tal y como nos confesó en una entrevista para LOS40.

Instagram un momento muy importante para él: la adquisición de su primer piso. Aprovechando lo que ha ahorrado en los últimos años, Carlos ha querido comprarse su primera casa.

El joven ha compartido en su cuenta de Instagram una foto donde aparece en el enorme y luminoso salón de su nueva residencia para mostrársela a sus fans. Eso sí, todavía queda amueblarla. Se trata de un apartamento, con preciosas vistas, en Barcelona.

Además de la foto, Carlos ha compartido el momento en el que ha firmado el contrato de la propiedad. Vamos, que el chico ya tiene piso. ¡Y está de lo más feliz con él!

“Siempre he pensado que no hay que tener miedo al cambio”, ha empezado escribiendo el joven junto al post. “Os presento el salón de mi nuevo y primer piso, un emocionante cambio en mi vida que me gustaría que formaseis parte, aunque sea por aquí. Ahora toca llenarlo, a la aventura”, ha continuado escribiendo.

Además, Carlos tiene claro que va a haber un sitio dedicado a la música en su nuevo hogar: “Una de las habitaciones va a ser un estudio que estoy deseando montar”.

Seguro que durante las próximas semanas Carlos comparte algunos de los rincones de su nueva casa, mostrando a sus seguidores y seguidoras cómo va cogiendo forma.