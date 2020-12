Lidl vuelve a lanzar uno de sus mayores éxitos en ventas por 20 euros

Lidl se ha convertido en noticia en muchas ocasiones por productos muy distintos de su catálogo, desde sus cremas low cost que arrasan entre las críticas, hasta por el robot de cocina más cotizado del mercado por su relación calidad precio y que le llevó a juicio con la mismísima Thermomix. Sin embargo, si hay algo de la cadena de supermercados que ha causado furor durante los últimos meses ha sido su nueva y sorprendente línea de moda.

Productos entre los que se encuentran las zapatillas de Lidl. Decoradas con los colores corporativos de la empresa, estas deportivas han sido un fenómeno en ventas desde su nacimiento. Tanto que, han llegado a revenderse por hasta 500 euros en plataformas de compra online como eBay, cuando su precio original en tienda y en web es de tan solo 20 euros. ¡Toda una tendencia del 2020!

Pues bien, en plena campaña de Navidad y con el antecedente de que la última vez se agotaron en menos de 3 horas y se convirtieron en todo un fenómeno viral, Lidl las ha vuelto a poner a la venta. Eso sí, será el próximo 28 de diciembre cuando llegarán a sus más de 600 tiendas físicas, ya que, en esta ocasión no estarán disponibles de manera online. Así que, de momento, aquellos a quienes les interese hacerse con un par de las deportivas mas buscadas del momento solo les queda cruzar los dedos para que esta noticia no se trate de una inocentada y estar lo antes posible en su tienda Lidl más cercana. Eso sí, esperemos que este anuncio solo cause furor y no aglomeraciones dada la situación en la que nos encontramos.

Un fenómeno que ha llegado hasta algunos de los rostros más famosos de la televisión. Desde Andreu Buenafuente, quien fue visto calzando las deportivas de este supermercado, hasta Jesús Vázquez, que las lucía en uno de los últimos programas de Mujeres y hombres y viceversa.

De quién debió ser el flechazo primero, ¿de las zapatillas o de @Buenafuente? Debates que tienen difícil solución... 🤔 @LateMotivCero https://t.co/jWi9G3QTDm — Lidl España (@lidlespana) December 17, 2020

¿Conseguirás hacerte con las tuyas? De momento todo apunta a que las zapatillas de Lidl pueden convertirse en un producto estrella en la carta de Los Reyes Magos.