McDonald’s sorprende con una arriesgada apuesta: hamburguesas con Oreo

En plena Navidad parece que hablar sobre McDonald’s no es lo más frecuente entre los menús. Sin embargo, la compañía de comida rápida ha encontrado la forma más original posible de reinventarse y colarse entre las tendencias alimentarias, al menos en China. Aunque, bien es cierto que no de una forma del todo acertada, ya que, su último experimento ha causado reacciones de lo más contradictorias entre los curiosos y los detractores de su nuevo menú.

Se trata de, nada más y nada menos que, ¡una hamburguesa con galletas Oreo! Sí, has leído bien. McDonald’s ha apostado todo a una cuanto menos original mezcla entre dulce y salado que no ha dejado indiferente y ha decidido dar a estas galletas un lugar privilegiado más allá de la sección de postres y batidos.

Compuesta por pan, mayonesa y dos lonchas de jamón en lata, las Oreo troceadas aparecen como el ingrediente estrella de la nueva hamburguesa de la casa.

McDonald's hamburguesa Oreo. / McDonald's China / McDonald's China

Una edición limitada que se pondrá a la venta en el país asiático con un total de 400.000 unidades iniciales en China, aunque, en caso de que funcione quién sabe si podría ampliarse o incluso, extenderse a otros países. Aunque, a juzgar por cómo ha reaccionado la gente en nuestro país a la noticia a través de las redes sociales, no parece que este experimento culinario de McDonald’s fuese a gozar de un futuro prometedor en nuestras fronteras, donde todo apunta a que somos más de queso en la hamburguesa. De hecho, hasta el youtuber Ibai Llanos ha dado su opinión en Twitter donde, en clave de humor, barajaba la opción de emprender acciones legales contra la empresa de fast food por este tipo de ofertas.

Me gustaría denunciar a McDonalds China y avisar de que si esto llega a nuestro país tomaré medidas legales https://t.co/tPugpS5wbp — Ibai (@IbaiLlanos) December 18, 2020

¿Lo más repetido? Su propio eslogan vuelto en su contra: I’m not lovin’ it. Sin embargo, si algo está claro es que sobre gustos no hay nada escrito y seguramente haya quien se anime a probarla.