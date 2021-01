La música tiene el poder de hacer los momentos amargos un poquito más dulces. Este año hemos necesitado grandes dosis de melodías para subir el ánimo, y aunque hemos echado en falta los escenarios, festivales, conciertos... No han faltado bailes en el salón de casa de la mano de los mejores artistas del momento.

Ahora que estamos a punto de poner el broche final a estos 365 días del 2020, es un buen momento para recordar las 10 mejores canciones urbanas de este año. ¡Aquí puedes escucharlas todas!

Las mejores canciones Urban del 2020: Karol G, Bad Bunny, J Balvin...

El 2020 lleva escrito el nombre de Bad Bunny. El 29 de febrero, el portoriqueño lanzaba YHLQMDLG, su segundo álbum de estudio en solitario. Si bien las 20 canciones de este disco son merecedoras de la distinción de temazos, una de ellas destacó especialmente y esa fue Safaera.

Este single en colaboración con Ñengo Flow y Jowell & Randy trae un ritmo enérgico y atrevido con una letra pegadiza que puso a bailar a todo el globo.

Las mejores canciones Urban del 2020: Karol G, Bad Bunny, J Balvin...

La canción que estreno agosto siendo el número uno de Los40. Rojo se sitúo en lo más alto este 2020. Un single extraído del quinto álbum de J Balvin: Colores y que consiguió revolucionar todo el panorama musical. No podemos negarlo, hemos bailado frente al espejo cientos de veces esta canción y es que su letra romántica y pegadiza hace que no puedas quitártela de la cabeza.

Se te nota- Lele Pons y Guaynaa

Las mejores canciones Urban del 2020: Karol G, Bad Bunny, J Balvin...

Se te nota conseguía subir la temperatura en el mes de septiembre. Una canción de Lele Pons y Guaynaa que hizo que todos activaramos las alertas sobre una posible relación entre los dos, la cual termino siendo cierta. Se te nota es todo un himno al atrevimiento y es que con una letra de lo más sensual consiguió hacerse un hueco entre las mejores canciones urbanas del 2020.

Las mejores canciones Urban del 2020: Karol G, Bad Bunny, J Balvin...

Cada canción que lleva la firma de Rosalía suena de una manera diferente y especial. No iba a ser diferente en TKN, su canción junto a Travis Scott y una de las colaboraciones más esperadas del año. La catalana aparecía como una superwoman, rodeada de decenas de niños, todos ellos bailando una coreografía de escándalo. Esta canción fue todo un éxito y es que ambos artistas consiguieron romper de nuevo los moldes.

Mami- Ptazeta y Juacko Music

Las mejores canciones Urban del 2020: Karol G, Bad Bunny, J Balvin...

Esta canción fue una auténtica revolución urban que no dejó indiferente a nadie. La fusión canaria de Ptazeta y Juacko Music llegaban para dejar su huella en el panorama musical. Versos como "Mami, mami, esto es por ti, no quiero Grammy", se nos metieron en la cabeza y no podíamos dejar de tararearlos. ¡Aún no hemos superado este temazo!

Las mejores canciones Urban del 2020: Karol G, Bad Bunny, J Balvin...

El temido mes de septiembre de este 2020 comenzaba con un single de lo más animado, y esa era el Remix de Relación. Si durante todo el verano habíamos disfrutado cantando y bailando el tema original de Relación de Sech, para dar la bienvenida al otoño teníamos la nueva versión con la gran Rosalía. ¡Todo un exitazo que aún hoy seguimos escuchando en bucle"

Las mejores canciones Urban del 2020: Karol G, Bad Bunny, J Balvin...

El 2020 comenzó con Tusa sonando bien alto en los altavoces, y aunque bien es cierto que aún seguimos con resaca emocional de esta canción, en octubre, Karol G nos deleitó con otro temazo, y ese era Bichota, una canción sensual con una estética al más puro estilo de Pasión de Gavilanes. Sin duda, este single se coló en el top de las canciones urbanas.

Las mejores canciones Urban del 2020: Karol G, Bad Bunny, J Balvin...

Este verano ha llevado el nombre del gran Maluma, y es que con su Hawái, el artista colombiano consiguió brillar. Una canción con un tono más romántico comparado con otros de sus singles anteriores pero que sin duda nos encantó.

Las mejores canciones Urban del 2020: Karol G, Bad Bunny, J Balvin...

Aunque Djadja salió a la luz en 2018, alcanzó la cumbre de la fama cuando se unió Maluma a su remix. Un nuevo tema en el que las voces de ambos artistas combinaban a la perfección. Con un ritmo cálido y el talento de ambos cantantes no podía salir otra cosa que una obra maestra que acaparó grandes triunfos internacionalmente.

Vida de Rico- Camilo

Las mejores canciones Urban del 2020: Karol G, Bad Bunny, J Balvin...

Camilo nos enamoró a todos con su Vida de Rico, una canción muy personal y emotiva en la que, además, a través de su videoclip nos invitaba a su nueva casa junto a su mujer Evaluna. Esta canción ha sido capaz de cautivar a todo el mundo y es que la dulce voz de Camilo con su ritmo pegadizo hacen que esta sea un auténtico temazo