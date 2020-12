El curioso retrato en el que Paul McCartney pintó a David Bowie vomitando

Una carrera tan larga y fructífera como la de Paul McCartney no se limita solamente a la música. El exbeatle siempre fue, desde el principio, un auténtico artista multidisciplinar, y además de las canciones que creó en grupo y el solitario, también se mostró muy interesado por la pintura. El británico también ha demostrado a lo largo de su trayectoria su afición por la pintura, con no demasiado éxito, pero sí con entusiasmo. Lo ha demostrado con muchos y muy diversos cuadros.

La que fuera su esposa Linda formó parte de su repertorio, y también otras obras e imágenes de Andy Warhol. Uno de ellos tiene una historia muy especial. Se trata de un retrato de David Bowie, admirado ídolo del músico, que le hizo en 1990. Bowie Spewing era el título de esta pintura. Estos cuadros se exhibieron en Alemania, en la exposición Paintings of Paul McCartney, y mostraba un lado del beatle hasta entonces, desconocido.

La obra en la que retrata al Duque Blanco es una representación del británico en su etapa de Ziggy Stardust vomitando a través del lienzo. En un primer momento, esta pintura no fue planeada como un retrato, pero como solía ocurrir en la obra de McCartney, fue surgiendo en el proceso.

El mismo Bowie comentó qué la pareció la obra cuando supo de su existencia, y esa respuesta refleja perfectamente lo que sintió cuando contempló el cuadro: “Paul me envió una foto de la pintura, junto con la pregunta de su me importaría que pusiera ese título. Contesté: ‘por supuesto que no, pero qué coincidencia, actualmente estoy trabajando en una canción que se llama McCartney Shits”.

'Bowie spewing', 1990 / PaulMcCartney.com

Paul y Bowie nunca se llevaron especialmente bien. La verdadera amistad era la que unía al Duque Blanco con John Lennon. Sin embargo, después de la muerte del creador de Stardust, McCartney lanzó una declaración en la que se despedía del músico para siempre: “David fue una gran estrella y atesoro los momentos que pasamos juntos. Su música jugó un papel muy importante en la música británica y me enorgullece pensar en la enorme influencia que ha tenido en las personas en todo el mundo. Le envío mis más sinceras condolencias a su familia y siempre me acordaré e las grandes risas que tuvimos a través de los años".