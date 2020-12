Talking Heads recibirán un Premio Grammy como homenaje a su trayectoria

Hace tan solo unos días, especulábamos sobre la posibilidad de que Talking Heads pudiera volver a unirse sobre un escenario o en un estudio de grabación. David Byrne cerró completamente la puerta a un reencuentro. "Hay un periodo en el que la música es realmente esencial y te ayuda a definir quién eres y cuál es tu lugar en el mundo, y no puedes soltar ese momento", dijo en una conversación en The Beat.

Sin embargo, quizá ahora cambien de opinión y se dejen volver a ver juntos. Talking Heads van a ser homenajeados por su carrera en la próxima edición de los Premios Grammy, que se celebrarán en 2021. Será un reconocimiento a toda una trayectoria dedicada a la música, tras la cual su nombre ha permanecido como uno de los más importantes de su época.

El grupo compuesto por David Byrne, Chris Frantz, Tina Weymouth y Jerry Harrison, recibirá el reconocimiento a 19 años de su separación. Es un buen momento para acordarse de esta banda, pues curiosamente nunca estuvieron nominados en ninguna categoría a lo largo de su historia, pese a su peso e importancia dentro de la oleada new wave.

Talking Heads se formó en 1975 en New York, y dos años después lanzaron su primer disco, Talking Heads: 77. Durante su carrera, la banda lanzó otros siete álbumes, con aclamados trabajos como More Songs About Buildings and Food, Fear of Music y Remain in Light.

Desde que David Byrne disolvió Talking Heads en 1991, anunciando su ruptura después de publicar Naked, la banda ha encabezado la lista de deseos de reunión en varios festivales como Coachella. Los miembros han rechazado muchos intentos de reunión desde entonces, alegando que la relación que existe entre ellos es más que complicada. Únicamente se reencontraron en 2002 por su ingreso al Salón de la Fama del Rock.

La banda no llegó a buen término y Byrne es el único que goza de una exitosa carrera como solista. De ahí que se niegue a una nueva reunión del grupo. Pero quién sabe, quizá este homenaje en los Grammy podría significar el primer reencuentro entre todos los miembros de Talking Heads desde su separación.