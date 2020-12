El duro año de J Balvin: Depresión, ansiedad y Coronavirus

Cuidar la salud mental en 2020 no ha sido fácil para nadie, tampoco para J Balvin, pues detrás del exitoso y celebre cantante se esconde José Álvaro Osorio Balvin, un ser humano de carne y hueso que siente y sufre como el resto.

A pesar de que, musicalmente hablando, este año ha sido maravilloso para el intérprete de Rojo y Mi gente, pues Balvin se ha alzado ganador con infinidad de premios gracias a su último trabajo, Colores. Lo cierto es que el cantante no lo está pasando nada bien, hace unos meses Balvin dió positivo en Coronavirus y pasó la enfermedad con graves síntomas. "A mí casi me mata, lo pasé fatal", explicaba el artista en sus redes sociales para concienciar acerca de la enfermedad.

Pero no ha sido solo el virus lo que ha hecho que J Balvin no se encuentre en su mejor momento. El colombiano se sinceraba hace apenas un mes en su cuenta de Instagram y admitía que sufría ansiedad y depresión. " "Saludos mi gente, un abrazo muy grande. Sí, sé que he estado perdido de las redes, como todo ser humano yo tenía mis pruebas... En este caso otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión, comentaba el artista.

J Balvin se sincera y habla sobre su salud mental

Balvin se mostró fiel a sus seguidores y contó todo lo que le pasaba ya que no quería mostrar una realidad ajena a la que estaba viviendo. "No me gusta actuar, no me gustar estar finiendo 'Ay, la felicidad, todo está perfecto'. Porque nada, soy un ser humano como cualquier otro, soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes", anunciaba el artista.

Desde entonces, a pesar de que recibió mucho apoyo tanto de fans como de otras celebridades, Balvin ha decidido alejarse de las redes. Sin embargo, recientemente publicó unos mensajes un tanto extraños en Instagram que han hecho que sus seguidores enciendan las alarmas.

Primero, el colombiano ha cambiado su foto de perfil y ha puesto una con un mensaje muy claro: "La salud mental es tan importante como la física". Pero no sólo esto, después, publicó a través de stories una imagen en blanco y negro en la que aparece un cartel gigante con una frase con la que J Balvin desea mostrar que la depresión no ocurre por voluntad propia: "La depresión es un fallo en la química, no del carácter".

El otro mensaje que compartió el artista venía sobre un selfie en el que solo se podía ver la cabeza del artista acompañada de este texto: "El único regalo que les pido a quienes me quieren es que oren por mí".

J Balvin está haciendo un gran trabajo hablando sobre su ansiedad para, de esta manera, normalizar una enfermedad por la que todo el mundo puede pasar. Desde Los40 deseamos al artista todo el ánimo del mundo.