‘Chernobyl’ vuelve remasterizada en 4K: una experiencia terrorífica e inmersiva

Quedan pocas personas que aún pongan en duda que Chernobyl es una de las mejores miniseries de lo que va de década. HBO firmó cinco episodios terroríficos y angustiosos que explicaron de manera hiperrealista lo que supuso el accidente nuclear más grave del siglo XX, así como toda la avalancha de mentiras posteriores que agravaron una situación que, en un régimen democrático y sensato, habría sido fácilmente evitable.

Ha pasado un año del estreno de Chernobyl pero la serie sigue estando de moda. Por eso mismo HBO ha dado luz verde para editar sus 5 episodios en Blu-Ray y 4K, la ultra alta definición del formato físico, algo que solo suele hacer con productos estrella como Juego de Tronos. La serie ya está disponible y a la venta en una edición especial de cuatro discos que incluye contenido extra.

Esta nueva edición viene presentada en la típica caja negra de los 4K y también incluye las versiones en Blu-Ray de la miniserie, de ahí el número de discos. Un pack completo con una remasterización perfecta que incluye contenido adicional (también en UHD) sobre cada uno de los capítulos con entrevistas al reparto y a los creadores, Craig Mazin (showrunner) y Johan Renck (director).

Además, el segundo disco de cada par, que incluye los capítulos 5 y 6, viene con un apartado especial de extras en el que se incluyen los minidocumentales Conoce a los personajes clave, con entrevistas a Jared Harris, Emily Watson y Stellan Skarsgard; ¿Qué es Chernobyl?; Momento crucial: la prueba y Del guion a la pantalla. En todos ellos se intercalan declaraciones de Mazin y Renck con las de los actores y algunas escenas detrás de las cámaras, aunque lamentablemente el contenido adicional no es muy largo y en conjunto no dura más de 15 minutos.

Los nuevos mutantes también llega al formato físico

Los nuevos mutantes estará disponible a partir del 29 de enero en exclusiva en Disney+, pero para quienes quieran disfrutar del cine en casa podrán encontrar a la venta una estupenda edición en Blu-Ray con contenido extra. La película, os recordamos, se centra en una nueva generación de estudiantes de la escuela de Charles Xavier.

Dirigida por Josh Boone y escrita por Boone y Knate Lee, cuenta en su reparto con Maisie Williams (Juego de Tronos), Charlie Heaton (Stranger Things), Anya Taylor-Joy (Gambito de dama) y Alice Braga (Soy leyenda), cinco jóvenes que se ven obligados a someterse a tratamiento psiquiátrico en una institución secreta, donde se les tratará de "curar" de sus superpoderes. Una suerte de Glass a lo Marvel.

Esta edición en Blu-Ray de la película incluye el documental de 7 minutos Orígenes e influencias en el que Boone, Lee y el dibujante Bill Sienkiewicz, responsable de la atmósfera de terror de la película, explican cómo fue el proceso de desarrollo de la historia y el diseño de los escenarios y el tono. "Se puede apreciar lo siniestro que es este arte en referencia a los comics originales", explica Boone en relación al trabajo de Sienkiewicz.

Los extras también incluyen otra pieza de siete minutos en la que el reparto habla sobre sus personajes. "Queríamos a los mejores actores disponibles. Maisie Williams, por ejemplo, es el núcleo de la película", confiesa el director. "No había guion ni nada, pero me gustó lo que me contó", reflexiona la actriz de Juego de Tronos sobre su peculiar forma de adherirse al proyecto.

El Home Video de Los nuevos mutantes incluye, además, audiocomentarios con Josh Boone y Bill Sienkiewicz, un teaser tráiler de la película y el tráiler oficial que todos conocemos en alta definición.