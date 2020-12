La colaboración de Aitana y C. Tangana, ¿a punto de ver la luz?

Él es el rapero que ha revolucionado las plataformas con tres singles este año. Ella, la cantante femenina más escuchada del año en España. C. Tangana y Aitana son dos de los cantantes clave en este 2020, y ambos son conscientes de ello.

Sin embargo, este no ha sido su primer año de gracia. Mientras ella devoraba listas con Vas a Quedarte, él seguía sonando en más países con Becky G y su Booty, colaboración que le trajo todo tipo de alegrías. Tangana, todo un experto en saber dónde hay talento, no tardó en contactar con la extriunfita para proponerle algo.

Se juntaron en el estudio, y varios meses después… Nada de nada. Los fans de ambos esperaban una colaboración que rompiese todas sus expectativas, pero nunca llegó ni se dio ninguna esperanza para ello. Hasta ahora.

necesito que salga a luz sipor AITANA FT C TANGANA pic.twitter.com/SlBcoEcbUE — diego👾 (@diieegox) December 30, 2020

En una entrevista para Expreso, el rapero ha hablado sobre la canción de marras, siendo bastante elocuente en sus declaraciones: "Yo solo he estado una vez en el estudio con Aitana. Ya fue hace un rato. Salió algo pero ella no se atrevió a sacarlo. Nos hemos visto muchas otras veces. Hago un llamamiento a sus fans para que le animen a arriesgarse. Su nuevo proyecto me parece muy, muy bueno".

Dicho y hecho: Los 'aitaners' han incendiado las redes sociales pidiendo el ansiado featuring, hasta convertirlo en tendencia de Twitter. Algo que, con una ídola de lo más pendiente en redes, no ha tardado en llegarle para que se pronuncie al respecto. Tangana, por su parte, ha vuelto a dejar claro que quiere el permiso de la artista para publicarlo.



Pues tu me dirasss — El madrileño (@c_tangana) December 30, 2020

Dejando constancia de haberse enterado de la repercusión de la petición de puchito, la cantante ha soltado la bomba. Teniendo ella la pelota en su tejado… ¿Ha sido la luz verde que necesitaba para poder lanzarlo?



Alizzz, productor habitual de El Madrileño, ha contestado a Aitana echando aún más leña al fuego: "Yo creo que tengo algo aún en la compu". Según han declarado en medios previamente, consiguieron llegar a una demo en la que parece que el productor está dispuesto a trabajar.

Aunque sí que es cierto que hubo un momento en el que ambos se acercaron mucho a los ritmos latinos, sus carreras actuales están más separados. Ahora, él juega con sampleos flamencos y referencias castizas, mientras ella ha cambiado radicalmente al pop-rock de los 2000.

Eso sí, si algo nos ha enseñado este pasado 2020 es que todo puede pasar en la música, y sobre todo en cuando a colaboraciones se refiere. Nosotros, de momento, tenemos muy claro qué es lo que esperamos si algún día llega a nuestros oídos.