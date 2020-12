Mercadona, Lidl, Dia y Carrefour: ¿qué horarios tienen los supermercados en Nochevieja y Año Nuevo?

La cuenta atrás ha empezado y con ella las prisas y los imprevistos. ¿Te falta la nata para montar que necesitas para acabar el postre de Nochevieja? ¿Se te han olvidado los langostinos? ¿Crees que no has comprado vino suficiente? O lo más importante, ¿te has olvidado las uvas?

De momento —dependiendo de cuando leas este artículo, claro— puedes estar a tiempo de ir corriendo al supermercado y comprar lo que te haga falta, pero eso sí, comprueba cuál es el horario especial de apertura para Nochevieja y Año Nuevo porque puede que el más cercano esté cerrado. No todos los supermercados abren hasta la misma hora en estas fechas tan clave y algunos modifican considerablemente su horario habitual.

Estos son los horarios de Nochevieja y Año Nuevo de las principales cadenas de supermercados del país:

Horario de Mercadona en Nochevieja y Año Nuevo

La cadena de supermercados de Juan Roig tiene un horario especial este 31 de diciembre y solo abrirá sus puertas de 09:00 horas a 19:00 horas, mientras que el día 1 de enero, festivo por Año Nuevo, todos los establecimientos de Mercadona permanecerán cerrados.

Horario de Lidl en Nochevieja y Año Nuevo

La cadena de origen alemán Lidl es una buena opción para compras de última hora en Nochevieja, pues según lo que se establece en su página web el 31 de enero sus supermercados permanecerán abiertos en su horario habitual, es decir desde las 09:00 horas hasta las 22:00 horas. Sin embargo, el día 1 de enero, Lidl tendrá cerradas sus puertas.

Horario de los supermercados Dia en Nochevieja y Año Nuevo

Las tiendas de Dia no siguen un criterio unificado sobre el horario de apertura de Nochevieja. Algunos supermercados de la cadena cierran a las 16:30 horas, otros a las 18:00 horas y otros tantos mantienen su horario habitual, por lo que lo más recomendable es consultar en su página web el horario del establecimiento más cercano para ver si todavía se está a tiempo de comprar algo o no. En cuanto al día de Año Nuevo Día tendrá cerradas sus tiendas por la festividad.

Horario de los supermercados Carrefour en Nochevieja y Año Nuevo

Los supermercados de Carrefour cierran en Nochevieja a las 19:00 horas y con carácter general permanecerán cerrados el día de Año Nuevo. Sin embargo, dada la peculiaridad de algunas de las tiendas que Carrefour tiene en las grades ciudades, lo mejor es consultar en su página web el horario de cada una de ellas de forma individual si el día 1 de enero surge algún imprevisto y tienes que acercarte a comprar algo de forma urgente.

Horario de Ahorramás en Nochevieja y Año Nuevo

Los supermercados Ahorramás cierran sus puertas a las 15:00 horas en Nochevieja y con carácter general el día 1 permanecerán cerrados como el resto de establecimientos comerciales del país.

Horario de Alcampo en Nochevieja y Año Nuevo

La cadena de supermercados Alcampo también ha establecido un horario especial para el día 31 de diciembre. Este jueves sus tiendas cerrarán a las 19:00 horas y mañana, 1 de enero permanecerán con la persiana bajada.