‘Sálvame’: tremenda pelea entre María Patiño y Antonio David Flores

No hay día en Sálvame que no se produzca uno de esos enfrentamientos que hace que todos nos llevemos las manos a la cabeza y nos haga preocuparnos por la salud mental de los trabajadores del formato estrella de Telecinco. Y es que ni la Navidad les da un respiro a los tertulianos más polémicos de la televisión.

Este miércoles les tocó batirse en duelo a María Patiño y Antonio David Flores. ¿El motivo? La presentadora entrevistó en Socialité, el programa de su vida, a la presunta amante del ex Guardia Civil. Le dio toda la credibilidad a su testimonio y cuando se vieron las caras en Sálvame se armó la marimorena.

"Conmigo no vas a hacer lo que has hecho con Rocío Carrasco"

Aunque admitió que había cabos sueltos en el discurso de la presunta amante, Patiño siguió manteniendo que Antonio David había sido infiel a su mujer Olga y fue entonces cuando se pusieron a gritarse como si no hubiera un mañana.

"A mí no me vale que siga manteniendo abierto la puerta abierta de la duda. Dijiste que era mi amante y todavía sigo esperando tus disculpas. Te pudo tu rabia y ansiedad conmigo. La inquina que me tienes, y eso ha quedado más que demostrado. El martes por la tarde en Socialité era mi amante y el miércoles era 'presunta' amante", le recriminó.

Harta de escucharle, María Patiño, con la vena del cuello ya amenazante, quiso poner en su sitio a su compañero de meriendas: "De momento, a ti se te han pillado muchas mentiras. Te estás haciendo la víctima y lo que has hecho con Rocío Carrasco conmigo no lo vas a hacer. No quiero gente falsa a mi alrededor. Ayer se bajó los calzoncillos delante de toda España y ahora está haciendo el show, y eso conmigo no".

¿Habrá reconciliación entre María Patiño y Antonio David Flores? Pues seguramente. Es lo que suele pasar en Sálvame, ¿no? Primero se pelean y luego como que no ha pasado nada.