Úrsula Corberó comparte su rabia por no estar en 'Física o Química: El reencuentro'

El primer capítulo de Física o Química: El reencuentro ha sido uno de los eventos televisivos más esperados del 2020. Miles de nostálgicos deseaban conocer qué había deparado el futuro a los estudiantes del Zurbarán. La media noche del domingo 27 de diciembre, los sueños de todas aquellas personas que no podían esperar a volver a ver a los protagonistas de su serie preferida se hicieron realidad.

Sin embargo, hubo una notable ausencia en el reparto de actores que no dejó indiferente a nadie, y esa era la de Úrsula Corberó, quien, hace años, daba vida a la joven Ruth. Gracias a unas fotografías que se filtraron de Corberó con Miguel Ángel Silvestre, pudimos ver que la actriz se encontraba en el rodaje de la quinta temporada de La casa de Papel, por lo que podría ser este el motivo por el cual Úrsula no pudo asistir al encuentro de la serie.

Sin embargo, la actriz no perdió la oportunidad de desear suerte a sus antiguos compañeros de trabajo y compartir su pena por no poder estar en este capítulo de Física o Química: "Hoy se emite FoQ: El Reencuentro. Me quemó por dentro no poder estar. Mucha mierda a todos mis compis", escribió la actriz a través de un storie en su cuenta de Instagram.

La elección de esta frase no es fruto de la casualidad, se trata de un guiño a un error que hubo durante la emisión de la sexta temporada de la serie en 2010, un fallo que dejó a Úrsula repitiendo la frase "me quemaría por dentro" durante más de cinco minutos. De hecho, en agosto, Netflix ya vaticinaba que la actriz no podría estar en el reencuentro de Física o Química y bromeaba sobre esto.

Una vuelta de Física o Química sin Ruth sería impensable. Y Magüi lo sabe. Y Magüi lo sabe. Y Magüi lo sabe. Y Magüi lo sabe. pic.twitter.com/snORsSdcA1 — Netflix España (@NetflixES) August 7, 2019

Carlos G. Miranda, guionista de la nueva emisión de Físca o Química encontró una manera muy graciosa y acertada de justificar la ausencia de Ruth en la serie. Y es que, la joven mandó un mensaje en el que informaba que no podría asistir a la boda de Yoli (Andrea Duro) debido a que se encontraba en Tokio, un guiño a su actual personaje en La Casa de Papel.

El gran revuelo de 'Física o Química: El reencuentro'

La emisión de este capítulo de la serie revolucionó Twitter y es que fue uno de los temas más comentados, miles de estos comentarios eran opiniones acerca del primer episodio, aunque también hubo quejas por el mal funcionamiento de la aplicación AtresPlayer, que se colapsó por toda la gente que quería ver el reencuentro.

Sin embargo, la gran polémica llegó de la mano de Carlos Montero, creador de la serie original, quien arremetió contra Atresmedia por no haberle incluido ni siquiera en los títulos de crédito.