Hacía tiempo que no teníamos noticias sobre un nuevo lanzamiento musical de Noel Gallagher. El pasado mes de abril publicó una canción inédita de Oasis, la banda con la que, junto a su hermano, capitalizó el britpop durante los años noventa. Ahora, ha querido sorprender a sus fans con la publicación, el último día del año, de una nueva canción.

Lo anunció en Twitter a lo largo de esta semana, reconociendo que era parte de algo con lo que ha estado "jugueteando y escribiendo recientemente". Además, ha querido estrenar We're Gonna Get There In The End porque "la letra es bastante adecuada para los tiempos en medio de la pandemia de coronavirus". De hecho, en el vídeo que acompaña el tema podemos ver ciudades vacías, tan y como las vimos durante los meses duros del confinamiento.

Este es el mensaje que ha publicado Gallagher al presentar el tema: "En primer lugar, permitidme desear a todos un Feliz Año Nuevo. ¡¡Las cosas solo pueden mejorar desde aquí!!", dice el músico en las redes sociales. "De todos modos, he estado escribiendo y jugando y he hecho una pequeña demo de una melodía que escribí hace un par de semanas y en realidad salió bastante bien. La letra es bastante adecuada para la época y me gustaría compartirlo con vosotros. Espero que las resacas no sean demasiado horribles. Con suerte, nos pondremos al día pronto".

Noel Gallagher comparte una nueva demo muy oportuna para cerrar el año

El compositor de Wonderwall también ha admitido que sus últimas canciones son fácilmente las mejores que ha compuesto para interpretarlas junto a su banda High Flying Birds. Añadió además: "Tengo que decir que las dos melodías que he hecho en las últimas dos semanas son lo mejor que he hecho, una de ellas es simplemente jodidamente buena, incluso a veces me sorprendo".