Justin Bieber estrenará hoy nueva canción: Anyone

Justin Bieber ya tiene todo listo y preparado para despedir 2020 intentando que sus seguidores tengan el mejor sabor de boca. Como ya os contamos, el solista ofrecerá un concierto exclusivo esta Nochevieja pero es que además el show irá acompañado del estreno de una nueva canción: Anyone.

Así lo ha confirmado el intérprete a través de sus perfiles oficiales en redes sociales: "Oh sí. Estaré interpretando mi nuevo single Anyone durante el show #NocheviejaBieber". Será la tercera canción completamente inédita que estrene dentro de su nueva era.

Tras publicar Changes, un álbum rhythm and blues dedicado a su amor platónico, Hailey Baldwin, Justin Bieber ha comenzado una nueva etapa que ha sido presentada por las canciones Lonely y Holy. Ambos temas se convirtieron en sus puntos de vista sobre la soledad y la religión.

De momento se desconoce la ubicación exacta del show aunque ya se ha precisado que será un lugar emblemático con el mejor sistema de iluminación y sonido para que pueda ser disfrutado online por millones de personas previo pago por visión.

Entre medias de Changes y su nueva etapa musical, el canadiense estrenó Justin Bieber: Next Chapter, un nuevo documental formado por un conjunto de diez episodios en el que ofrecía contenido exclusivo sobre la creación de su quinto álbum con el mismo nombre.

Se puede observar por su feed, que Bieber ha estado trabajando muy duro estos últimos días del año. Y es que necesita preparación ya que es su primer concierto en vivo del artista desde 2017. Estará en vivo el jueves a las 3:15 am GMT (10:15 pm EST), además de dos retransmisiones adicionales el viernes a las 10:00 am GMT (5:00 am EST) y a las 8:00 pm. GMT (3:00 pm EST). Puedes hacerte con el ticket aquí por 25$.