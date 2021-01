Regé-Jean Page (‘The Bridgerton’): 10 curiosidades del actor que triunfa en Netflix

Netflix tenía preparada para esta Navidad una serie de época con trasfondo romántico. Una especie de Jane Austen modernizada que ha conquistado al público. The Bridgerton está basada en un libro de Julia Quinn cuya adaptación fue llevada a cabo por la productora de Shonda Rhimes.

Uno de sus aciertos ha sido Regé-Jean Page, el actor negro que da vida al Duque de Hastings. No demasiado conocido y con un atractivo que traspasa la pantalla. Con él vivimos los cotilleos en la nobleza de la Regencia de Inglaterra, sobre todo, los que conciernen a la familia Bridgerton que acaba de hacer debutar a Daphne en sociedad para encontrar marido.

Ella está loca por cumplir con su papel de mujer casadera y se cruza con Simon Basset que está bastante alejado de ese objetivo. Llegan a un pacto de comprometerse de cara a la galería. El roce acaba haciendo el cariño y su historia se complica.

Regé-Jean Page ha sido todo un descubrimiento para muchos. De niño quería ser explorador, pero afortunadamente, creció y optó por la interpretación que tiene algo en común, esa pasión por conocer nuevos territorios. Antes del estreno en Netflix acumulaba unos 30.000 seguidores en Instagram que ahora ya superan el millón. Sin duda, hay mucho interés por conocerle mejor y hemos investigado un poco.

#Orígenes

Nació en Londres en el año 1990, hijo de una enfermera y un predicador. Cuando era todavía un bebé se mudó con su familia a Zimbabwe, donde pasó parte de su infancia y adolescencia. No regresó hasta haber cumplido los 14.

#Artista punk

En plena rebeldía adolescente decidió montar un grupo de punk con su hermano. Él cantaba y tocaba la batería. La música le ayudó a “romper falsos muros y desafiar las normas”, o eso es lo que dijo en una entrevista con The Fall hace tres años. “Quiero romper los límites de lo que se considera normal y acabar con las etiquetas: gay, heterosexual, moreno, blanco”, aseguraba. Y, en aquel entonces, expresó esa rebeldía a través de la música y el color de su pelo que pasó por varias tonalidades.

#Formación

Con 23 años, después de graduarse en el Drama Centre de Londres, comenzó su camino profesional en obras de teatro como The History Boys y El mercader de Venecia. Después decidió mudarse a Estados Unidos para tener más oportunidades.

#Debut en televisión

El actor interpretó a Chicken George en el remake de Roots, la miniserie de History Channel del 2016. El papel fue el debut televisivo estadounidense de Regé-Jean, y recibió elogios de la crítica por su actuación.

#Shonda Rhimes

Ser seriadicto y no conocer a Shonda Rhimes es contradictorio. Es la creadora de grandes éxitos como Anatomía de Grey. No es la primera vez que trabajan juntos. Rhimes ya contó con él el drama judicial For the people que no tuvo tan buena acogida como esta nueva serie.

#En el cine

No solo es chico de teatro y series, también le hemos visto en el cine. Fue el Capitán Khora en Mortal Engines de 2018.

#Sylvie’s Love

Si después de ver The Bridgerton te has quedado con más ganas de verle, puedes irte a Amazon Prime Video para ver esta película en la que da vida a Chico Sweetney.

#Pasión por la música

Es fundamental en su vida, también en sus trabajos. “Una de las cosas recurrentes en el set fue: ‘¿Dónde están los AirPods de Regé?’. ‘Regé ha perdido sus AirPods’. ‘Regé se está volviendo loco porque no tiene su música’. Escucho música todo el tiempo. Lo uso como contrapeso a lo que sucede durante el día. Mucho trabajo del personaje para encontrar cuáles son las diferencias y cuáles son los puentes entre Simon y yo tienen que ver con el ritmo y el tempo. Será Deftones en un momento, será Vivaldi al siguiente, será Nina Simone a continuación... Realmente depende del tempo y el ritmo que necesite el momento en comparación con el lugar en el que me encuentre, y de cómo hacer un poco de alquimia con él.

#Harry Potter

Sí, ya sabemos que no era uno de los protas de la saga de Hogwarts, pero estuvo por ahí. Trabajó como extra en la fatídica boda de Las Reliquias de la Muerte.

#Un vicio

“Café. Soy un ser de cafeína cuando trabajo. Es un vicio, pero en lo que respecta a los vicios, lo aceptaré. Teníamos una furgoneta de café muy, muy bonita que tenía gente muy, muy amable. Era mi lugar de escape en cada momento del día”, aseguraba en un Q&A de Netflix.