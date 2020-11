‘Gambito de Dama’: 10 curiosidades de Thomas Brodie-Sangster, la cara que te habrá resultado familiar

Gambito de Dama es una de esas mini series de Netflix que nos han enganchado en este final de año. Una propuesta que apuesta por el empoderamiento femenino gracias a Beth Harmon, una joven ajedrecista que demuestra que ningún hombre está por encima del talento de una mujer como ella.

Una protagonista poderosa a la que da vida Ana Taylor-Joy y que nos ha enamorado por ese papel que destila tanto carisma y esos estilismos que poco tienen que envidiar a los de Emily in París.

Y, claro, no pasan desapercibidos sus compañeros de reparto, sobre todo, esos que forman parte de su crecimiento y acaban pasando por su cama. Uno de ellos Thomas Brodie-Sangster que, si no le has reconocido a la primera, seguro que, por lo menos, te ha sonado de algo.

Una cara aniñada pese a sus 30 años. El mejor jugador de ajedrez de Estados Unidos hasta que llega ella. Pero lejos de rivalidades, y es algo de admirar en el ajedrez, la derrota se vive con deportividad y admiración al que vence. Y, siendo ella, imposible no enamorarse.

Curiosidades

Pero, ¿quién es este actor? Aquí tienes 10 curiosidades sobre él.

#1. Padres artistas. Nació el 16 de mayo de 1990, en Londres. Era el primer hijo de Mark Sangster y Tasha Bertram que se dedicaban al cine. Vivió el mundillo desde la cuna.

#2. No sólo sus padres trabajan en cine. Brodie-sangster es primo segundo de Hugh Grant, otro de los grandes nombres de la escena británica.

#3. En 2003 participó en uno de esos clásicos navideños que se recuerdan año tras año: Love actually. Dio vida a Sam, el niño que se enamoraba de una compañera de clase e iba a buscar hasta el aeropuerto dando una lección de romanticismo a los adultos. Sí, aquel niño es ahora este ajedrecista.

Thomas Brodie-Sangster en el estreno de 'Love actually'. / Andy Butterton - PA Images/PA Images via Getty Images

#4. Dos años después, en 2004, se convirtió en uno de los niños que cuidaba Emma Thompson en La niñera mágica. Dio vida a Simon Brown.

#5. En 2007 probó en la animación y puso voz a Ferb Fletcher, uno de los protagonistas de la exitosa Phineas y Ferb. También participó en la película.

#6. Otro de sus personajes más populares ha sido el de Newt en El corredor del laberinto, la adaptación de la novela homónima de James Dashner. También participó en la secuela. De hecho, ganó un Teen Choice Awards por la mejor química con Dylan O’Brien.

#7. También participó en una de las grandes series de los últimos tiempos: Juego de Tronos. Era el chico que acompañaba a Bran más allá de muro. No dudó en asegurar que no conocía a nadie que le hubiera gustado la última temporada de la serie.

#8. Enamorado. Thomas tiene novia. Se llama Gzi Wisdom, tiene 24 años y es modelo y fotógrafa. Están juntos desde el año pasado y han protagonizado varias sesiones juntos.

#9. Instrumentista. Algunos de sus personajes le han hecho aprender a tocar instrumentos. En Love Actually se apuntó a la función escolar tocando la batería y en Mi nombre es John Lennon, le tocó aprender a tocar la guitarra.

#10. Winnet. Este es el nombre de su grupo, el que ha formado con sus padres y su hermana pequeña. Han dado varios conciertos con él tocando el bajo.

Seguro que ahora le verás con otros ojos.