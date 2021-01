Ana Obregón sonríe de nuevo tras el mensaje de su hijo desde el cielo.

Ana Obregón hizo historia el pasado jueves 31 de diciembre durante las Campanadas en TVE. La artista ha vivido el año más duro de su vida tras el fallecimiento de Álex Lequio, su único hijo, sin embargo, Ana sacó fuerzas de donde no tenía para mandar un mensaje de esperanza a todos los españoles y dar la bienvenida al 2021.

La actriz lanzó un discurso que fue muy aplaudido por millones de personas y es que,esa noche, Ana Obregón representaba el sentimiento de toda España, intentado mirar hacia el futuro con optimismo, aunque también con dolor por todos aquellos que nos han dejado. Ella misma fue la que recordó unas palabras de su hijo Alex, quien animaba a pasar el máximo tiempo posible con nuestros seres queridos, -aunque siempre con responsabilidad, como recordó Ana- pues según dijo, cuando uno se va, es lo único que se lleva.

Además, la actriz no desaprovechó el momento para lanzar un beso a su hijo al cielo, pues, tal y como recordó, ella siempre que ha retransmitido las Campanadas, le mandaba un beso a Álex, quien veía la emisión desde casa. Este fue un momento que emocionó a los millones de personas que disfrutaban de esa noche en TVE.

Ya una vez que la artista se encontraba en casa, aprovechó para dar las gracias a todos aquellos que se tomaron las uvas con Anne Igartiburu y con ella. Pero no solo esto, sino que confesó un momento muy especial y es que, Obregón desveló en su cuenta de Instagram una anécdota que le hizo sonreír: La voz de su hijo. "Cuando leí la audiencia esta mañana escuché la voz de mi hijo diciéndome: BRAVA MAMMA! y por primera vez sonreí de verdad", escribía la actriz, quien, sin duda, brilló esa noche.

RTVE se ha convertido este año en líder de las campanadas y, aunque Ana, agradece este gran dato, también aprovechó para admirar a sus compañeros de otras cadenas. "Ayer lo dije, las audiencias son solo números, pero me alegro de que esa noche llegáramos a tantos millones de corazones. Aquí no hay valientes, ni mejores ni peores, yo tuve la suerte de volver a mi casa @rtve y no hubiera podido hacerlo sin una compañera como @anneigartiburu", comentó Obregón en su publicación.