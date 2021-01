‘The Investigation’: una oscura miniserie de HBO sobre el asesinato de Kim Wall

Uno de los crímenes más truculentos de la última década llega a HBO reconvertido en una miniserie de televisión. Se llama The Investigation, es una producción danesa y ha sido creada y dirigida por Tobias Lindholm, uno de los máximos responsables de Mindhunter, la excelente serie sobre asesinos en serie de Netflix. La producción ha sido comprada por HBO aunque aún no forma parte del catálogo de su plataforma en España (sí se encuentra en HBO Max). Sin embargo, en Movistar+ está disponible desde el pasado viernes 11 de diciembre.

La trama sigue la historia real del asesinato de Kim Wall, una periodista sueca que viajó a una pequeña ciudad danesa para entrevistar al inventor y empresario Peter Madsen, un genio del desarrollo de submarinos. Lo que no sabía es que aquel hombre de 46 años era un psicópata que guardaba en su ordenador vídeos de torturas y ejecuciones de mujeres.

Wall, que había trabajado para prestigiosos nombres como The Guardian, The New York Times, Time y Harper's Magazine, fue torturada y asesinada por Madsen a bordo del sunmarino UC3 Nautilus, lugar en el que la periodista y su asesino habían quedado para hacer la entrevista. Con el objetivo de tapar las pruebas de crimen, Madsen descuartizó a Wall, la enterró y poco después hundió el submarino para fingir que todo había sido un accidente.

El caso fue tan duro y espantoso que movilizó a gran parte de la opinión pública, a decenas de medios de comunicación ávidos de titulares sensacionalistas y a las autoridades, que tardaron varios meses en conseguir las pruebas necesarias para culpabilizar a Madsen. Finalmente, las autoridades concluyeron que Kim Wall había sido asesinada por intoxicación por monóxido de carbono mientras estaba en el submarino y que después Madsen la había desmembrado.

The Investigation recoge la investigación policial detrás de este caso y sigue a un experimentado detective de policía, Jens Moller, que busca reunir las pruebas contra Madsen. Con una estética fría y asfixiante, Lindholm consigue crear una atmósfera densa y perturbadora, brutal pero sin excesos, con una gran carga emocional representada en la figura de los familiares de la periodista asesinada.

La serie está protagonizada por Soren Malling, rostro conocido de Borgen y The Killing, y Pilou Asbæk, a quien pudimos ver interpretando a Euron Greyjoy en las últimas temporadas de Juego de Tronos.