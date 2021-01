Así actuaba Jay Santos: las duras declaraciones de varias mujeres en el programa de Ana Rosa

El pasado domingo, la Policía detenía al cantante de reggaetón Jay Santos, acusado de un delito de agresión sexual a una joven en 2017. El colombiano cesó su actividad en la música ese año y huyó de Madrid a Málaga para esconderse de la justicia. Finalmente, ha ido arrestado y cumplirá una condena de prisión de 6 años.

La joven a la que agredió sexualmente en 2017 se atrevió a denunciar los hechos, pero hay otras chicas que han sido víctimas del cantante. La reportera Marta Riesco, de El Programa de Ana Rosa, ha hablado en primicia con varias mujeres que tuvieron algún tipo de contacto con Jay Santos. Con la voz distorsionada, para evitar ser reconocidas, las mujeres han aportado duros testimonios.

Su 'modus operandi'

Solía contactar con chicas a través de Instagram. Él aprovechaba su fama y sus seguidores para entablar relación con ellas.

Comenzaba mostrándose cariñoso e insistía en quedar en persona con ellas. Cuando recibía un no por respuesta, empezaban los problemas. "Decidí que no quería quedar con él y ahí empezó a insultarme, a decirme que estaba loca, que tenía que ir al psicólogo", ha dicho una de las chicas en el programa matinal de Telecinco.

En redes sociales, algunas de sus víctimas también han compartido su testimonio: "En el momento en que le rechazas porque ves que es un depredador sexual, mentiroso y psicópata empieza a acosarte a insultos", escribía en Twitter una mujer que tuvo contacto estrecho con el cantante.

Una de sus víctimas era cantante. Le hizo un contrato de 7 años para trabajar juntos, pero sus intenciones no eran solo profesionales. "Tiraba de mí, me intentaba besar, me estaba acosando sabiendo que yo tenía novio... y mil cosas más", ha relatado esta víctima en el programa.

"Ya era hora de que se hiciera justicia" (...) "Me ha jodido dos años de mi vida", ha dicho una de las mujeres en espacio de Telecinco.