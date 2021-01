Jennifer Lopez y Salma Hayek demuestran que pasados los 50 se puede seguir luciendo cuerpazo en bikini

Mientras en España estamos pendientes de la gran nevada que protagonizará esta ola de frío que estamos sufriendo, en otros lugares del mundo, disfrutan de otras temperaturas mucho más cálidas. Y Jennifer Lopez y Salma Hayek son algunas de las celebs que están disfrutando de ese buen tiempo.

O eso es lo que imaginamos viendo sus últimas fotografías en las que han decidido lucir cuerpazo. Ambas tienen muchas cosas en común. Son mujeres de éxito. Han protagonizado películas que han triunfado en taquilla. Y pasan de los 50 aunque sus cuerpos no lo aparenten.

Viéndolas, uno llega a la certeza de que la edad no es más que un número y no es indicativo de nada. Hay mujeres que no han vivido medio siglo como ellas que no pueden presumir de un cuerpo como el suyo.

Jennifer Lopez, feliz

Ambas están felices y han decidido mostrar su lado más natural para comenzar el año. Jennifer Lopez se ha ido a la playa, se ha puesto un favorecedor bikini rojo y una bata con su nombre grabado en la espalda.

Se ha dejado el pelo suelto y rizada. Melena salvaje que ondeaba al viento mientras se daba la vuelta y miraba hacia el mar mientras podíamos ver su espectacular cuerpazo. “#Meditation and #affirmations 🏝🌊✨”, escribía junto al vídeo. ¿Será esa la clave?

Salma Hayek, espectacular

No sabemos si Salma Hayek medita como la del Bronx, pero algo hace para lucir el mismo cuerpazo que ella. También ha comenzado el año junto al mar y en bikini. Con gafas puestas y moño en el pelo, también ha apostado por mostrar su lado más natural.

Parece feliz. “Aquí venimos 2021. Llenos de esperanza, sueños y una fuerza inesperada. Listos para nuevas aventuras”, escribía junto a un vídeo en la que podíamos verla bailar de noche con música en directo. Es su manera de dar la bienvenida al nuevo año que ha comenzado dando las gracias a los que ya han visto la segunda temporada de Monarca en Netflix.

Seguro que han servido de ejemplo a muchas mujeres de su edad que aspiran a estar como ellas. Sin duda, son una buena motivación.